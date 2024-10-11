https://ria.ru/20241011/kaliningrad-1977670663.html
В Калининграде возбудили дело после избиения подростка в детском санатории
В Калининграде возбудили дело после избиения подростка в детском санатории - РИА Новости, 11.10.2024
В Калининграде возбудили дело после избиения подростка в детском санатории
Сверстники избили 11-летнего мальчика в детском санатории под Калининградом, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:39
2024-10-11T18:39
2024-10-11T18:39
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КАЛИНИНГРАД, 11 окт - РИА Новости. Сверстники избили 11-летнего мальчика в детском санатории под Калининградом, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД. "В МО МВД России "Светлогорский" поступило заявление о том, что в лечебном учреждении 11-летнему пациенту были нанесены побои... Возбуждено уголовное дело после информации о побоях в отношении несовершеннолетнего. Полицейскими по данному факту проведена проверка. Предварительно установлено, что телесные повреждения ребенку причинены несовершеннолетними пациентами", - говорится в сообщении. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои". Расследование продолжается. Проводит проверку обстоятельств избиения ребенка в детском санатории и прокуратура Калининградской области. По информации пресс-службы ведомства, в ходе проверки прокуратурой будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, рассматривается вопрос о судебной защите прав пострадавшего ребенка.
https://ria.ru/20240424/delo-1942131366.html
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происшествия, россия, калининград, калининградская область
Происшествия, Россия, Калининград, Калининградская область
В Калининграде возбудили дело после избиения подростка в детском санатории
Под Калининградом подростки избили 11-летнего мальчика в детском санатории