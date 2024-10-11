https://ria.ru/20241011/kakhovka-1977516889.html

В Новой Каховке после удара ВСУ загорелся магазин

В Новой Каховке после удара ВСУ загорелся магазин - РИА Новости, 11.10.2024

В Новой Каховке после удара ВСУ загорелся магазин

Украинские войска нанесли удар по рынку в городе Новая Каховка Херсонской области, горит магазин, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших, сообщает... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T09:01

2024-10-11T09:01

2024-10-11T09:09

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по рынку в городе Новая Каховка Херсонской области, горит магазин, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших, сообщает администрация города в своем Telegram-канале."Боевики ВСУ нанесли удар по рынку в Новой Каховке. Удар пришелся по магазину, вследствие чего в магазине возник пожар", - говорится в сообщении.По данным администрации, предварительно, жертв и пострадавших нет.

https://ria.ru/20241010/gladkov-1977466102.html

новая каховка

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия