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В Новой Каховке после удара ВСУ загорелся магазин - РИА Новости, 11.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:01 11.10.2024 (обновлено: 09:09 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/kakhovka-1977516889.html
В Новой Каховке после удара ВСУ загорелся магазин
В Новой Каховке после удара ВСУ загорелся магазин - РИА Новости, 11.10.2024
В Новой Каховке после удара ВСУ загорелся магазин
Украинские войска нанесли удар по рынку в городе Новая Каховка Херсонской области, горит магазин, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших, сообщает... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:01
2024-10-11T09:09
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по рынку в городе Новая Каховка Херсонской области, горит магазин, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших, сообщает администрация города в своем Telegram-канале."Боевики ВСУ нанесли удар по рынку в Новой Каховке. Удар пришелся по магазину, вследствие чего в магазине возник пожар", - говорится в сообщении.По данным администрации, предварительно, жертв и пострадавших нет.
https://ria.ru/20241010/gladkov-1977466102.html
новая каховка
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новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Новой Каховке после удара ВСУ загорелся магазин

ВСУ нанесли удар по рынку в Новой Каховке, загорелся магазин

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль в Москве
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© РИА Новости / Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по рынку в городе Новая Каховка Херсонской области, горит магазин, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших, сообщает администрация города в своем Telegram-канале.
"Боевики ВСУ нанесли удар по рынку в Новой Каховке. Удар пришелся по магазину, вследствие чего в магазине возник пожар", - говорится в сообщении.
По данным администрации, предварительно, жертв и пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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