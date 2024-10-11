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Кадыров получил звание "Почетный работник АПК России" - РИА Новости, 11.10.2024
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19:25 11.10.2024 (обновлено: 19:30 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/kadyrov-1977677840.html
Кадыров получил звание "Почетный работник АПК России"
Кадыров получил звание "Почетный работник АПК России" - РИА Новости, 11.10.2024
Кадыров получил звание "Почетный работник АПК России"
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России", сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T19:25
2024-10-11T19:30
россия
рамзан кадыров
адам делимханов
госдума рф
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ГРОЗНЫЙ, 11 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России", сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. "От всей души поздравляю... главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с вручением звания "Почетный работник агропромышленного комплекса России". Награду ему передали в рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", — написал Делимханов в Telegram-канале. Депутат добавил, что глава Чечни вносит неоценимый вклад в развитие сельского хозяйства региона и создание условий для выращивания экологически чистых продуктов.
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россия, рамзан кадыров, адам делимханов, госдума рф
Россия, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, Госдума РФ
Кадыров получил звание "Почетный работник АПК России"

Кадыров получил звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России"

© Фото : Адам Делимханов/TelegramГлава Чечни Рамзан Кадыров получил звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России"
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание Почетный работник агропромышленного комплекса России - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Адам Делимханов/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России"
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ГРОЗНЫЙ, 11 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России", сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.
"От всей души поздравляю... главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с вручением звания "Почетный работник агропромышленного комплекса России". Награду ему передали в рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", — написал Делимханов в Telegram-канале.
Депутат добавил, что глава Чечни вносит неоценимый вклад в развитие сельского хозяйства региона и создание условий для выращивания экологически чистых продуктов.
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову знак Почетный строитель России. 5 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Кадырова наградили знаком "Почетный строитель России"
5 октября, 16:59
 
РоссияРамзан КадыровАдам ДелимхановГосдума РФ
 
 
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