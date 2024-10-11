https://ria.ru/20241011/kadyrov-1977677840.html

Кадыров получил звание "Почетный работник АПК России"

Кадыров получил звание "Почетный работник АПК России" - РИА Новости, 11.10.2024

Кадыров получил звание "Почетный работник АПК России"

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России", сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T19:25

2024-10-11T19:25

2024-10-11T19:30

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рамзан кадыров

адам делимханов

госдума рф

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ГРОЗНЫЙ, 11 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России", сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. "От всей души поздравляю... главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с вручением звания "Почетный работник агропромышленного комплекса России". Награду ему передали в рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", — написал Делимханов в Telegram-канале. Депутат добавил, что глава Чечни вносит неоценимый вклад в развитие сельского хозяйства региона и создание условий для выращивания экологически чистых продуктов.

https://ria.ru/20241005/kadyrov-1976531722.html

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россия, рамзан кадыров, адам делимханов, госдума рф