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Кадыров получил звание "Почетный работник АПК России"
Кадыров получил звание "Почетный работник АПК России" - РИА Новости, 11.10.2024
Кадыров получил звание "Почетный работник АПК России"
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России", сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T19:25
2024-10-11T19:25
2024-10-11T19:30
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рамзан кадыров
адам делимханов
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ГРОЗНЫЙ, 11 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России", сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. "От всей души поздравляю... главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с вручением звания "Почетный работник агропромышленного комплекса России". Награду ему передали в рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", — написал Делимханов в Telegram-канале. Депутат добавил, что глава Чечни вносит неоценимый вклад в развитие сельского хозяйства региона и создание условий для выращивания экологически чистых продуктов.
https://ria.ru/20241005/kadyrov-1976531722.html
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россия, рамзан кадыров, адам делимханов, госдума рф
Россия, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, Госдума РФ
Кадыров получил звание "Почетный работник АПК России"
Кадыров получил звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России"