https://ria.ru/20241011/ka-52m-1977505279.html

Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.10.2024

Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Экипажи ударных вертолетов Ка-52М поразили украинских военных и бронированную технику в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T05:10

2024-10-11T05:10

2024-10-11T11:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ка-52М поразили украинских военных и бронированную технику в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам авиановодчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975565294.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины