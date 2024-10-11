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Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 11.10.2024 (обновлено: 11:52 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/ka-52m-1977505279.html
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.10.2024
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Экипажи ударных вертолетов Ка-52М поразили украинских военных и бронированную технику в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T05:10
2024-10-11T11:52
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ка-52М поразили украинских военных и бронированную технику в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам авиановодчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены, добавили в ведомстве.
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Экипажи Ка-52М уничтожили боевиков и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

© Минобороны РоссииЭкипажи ударных вертолетов Ка-52М поразили украинских военных и бронированную технику в приграничном районе Курской области
Экипажи ударных вертолетов Ка-52М поразили украинских военных и бронированную технику в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Минобороны России
Экипажи ударных вертолетов Ка-52М поразили украинских военных и бронированную технику в приграничном районе Курской области
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ка-52М поразили украинских военных и бронированную технику в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
«
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.
По докладам авиановодчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены, добавили в ведомстве.
Удар по бронетехнике ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Российские вертолеты Ка-52М нанесли удар по ВСУ в Курской области
30 сентября, 16:32
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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