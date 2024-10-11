https://ria.ru/20241011/izrail-1977626789.html
ЦАХАЛ зафиксировала около 65 пусков "Хезболлы" по Израилю
ЦАХАЛ зафиксировала около 65 пусков "Хезболлы" по Израилю - РИА Новости, 11.10.2024
ЦАХАЛ зафиксировала около 65 пусков "Хезболлы" по Израилю
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки зафиксировала около 65 запусков снарядов, выпущенных шиитским ливанским движением "Хезболлах" по северным... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:45
2024-10-11T15:45
2024-10-11T15:45
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки зафиксировала около 65 запусков снарядов, выпущенных шиитским ливанским движением "Хезболлах" по северным территориям страны, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "На 15.00 (совпадет с мск – ред.) сегодняшнего дня около 65 снарядов было выпущено террористической организацией "Хезболлах" из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241011/izrail-1977596235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ зафиксировала около 65 пусков "Хезболлы" по Израилю
ЦАХАЛ зафиксировала около 65 пусков снарядов "Хезболлы" по северу Израиля