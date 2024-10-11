https://ria.ru/20241011/izrail-1977610810.html

Генштаб и глава ВВС Израиля провели оценку ситуации в Ливане

Генштаб и глава ВВС Израиля провели оценку ситуации в Ливане - РИА Новости, 11.10.2024

Генштаб и глава ВВС Израиля провели оценку ситуации в Ливане

Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви и глава ВВС Израиля провели совместную оценку ситуации в южном Ливане и на северной... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:49

2024-10-11T14:49

2024-10-11T14:49

в мире

израиль

ливан

бекаа

хамас

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977573020_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_00a5f2ce1b20e6b0dac6dd40f48d81ff.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви и глава ВВС Израиля провели совместную оценку ситуации в южном Ливане и на северной границе Израиля, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "Начальник Генерального штаба и глава ВВС провели совместную оценку ситуации в южном Ливане вместе с главой Северного командования, командующим 91-й дивизией и другими командирами", - говорится в сообщении. По данным ЦАХАЛ, на данный момент на территории Ливана находятся четыре дивизии израильских военных, которые действуют на всех направлениях: в долине Бекаа, в Бейруте, к северу и к югу от реки Литани. По словам главы ВВС, силы палестинского движения ХАМАС будут укреплять свои позиции в Ливане, так как ЦАХАЛ практически вытеснил их из сектора Газа. Он также отметил, что Израиль "будет преследовать ХАМАС повсюду". Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240928/soveschanie-1975284891.html

https://ria.ru/20240916/tsakhal-1973073776.html

https://ria.ru/20240814/udar-1966136510.html

израиль

ливан

бекаа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, бекаа, хамас, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024