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Генштаб и глава ВВС Израиля провели оценку ситуации в Ливане - РИА Новости, 11.10.2024
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14:49 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/izrail-1977610810.html
Генштаб и глава ВВС Израиля провели оценку ситуации в Ливане
Генштаб и глава ВВС Израиля провели оценку ситуации в Ливане - РИА Новости, 11.10.2024
Генштаб и глава ВВС Израиля провели оценку ситуации в Ливане
Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви и глава ВВС Израиля провели совместную оценку ситуации в южном Ливане и на северной... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:49
2024-10-11T14:49
в мире
израиль
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бекаа
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хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви и глава ВВС Израиля провели совместную оценку ситуации в южном Ливане и на северной границе Израиля, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "Начальник Генерального штаба и глава ВВС провели совместную оценку ситуации в южном Ливане вместе с главой Северного командования, командующим 91-й дивизией и другими командирами", - говорится в сообщении. По данным ЦАХАЛ, на данный момент на территории Ливана находятся четыре дивизии израильских военных, которые действуют на всех направлениях: в долине Бекаа, в Бейруте, к северу и к югу от реки Литани. По словам главы ВВС, силы палестинского движения ХАМАС будут укреплять свои позиции в Ливане, так как ЦАХАЛ практически вытеснил их из сектора Газа. Он также отметил, что Израиль "будет преследовать ХАМАС повсюду". Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240928/soveschanie-1975284891.html
https://ria.ru/20240916/tsakhal-1973073776.html
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в мире, израиль, ливан, бекаа, хамас, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бекаа, ХАМАС, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Генштаб и глава ВВС Израиля провели оценку ситуации в Ливане

Глава Генштаба и глава ВВС Израиля провели совместную оценку ситуации в Ливане

© AP Photo / Hassan AmmarМесто израильского авиаудара в Бейруте
Место израильского авиаудара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Место израильского авиаудара в Бейруте. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви и глава ВВС Израиля провели совместную оценку ситуации в южном Ливане и на северной границе Израиля, сообщила в пятницу пресс-служба армии.
"Начальник Генерального штаба и глава ВВС провели совместную оценку ситуации в южном Ливане вместе с главой Северного командования, командующим 91-й дивизией и другими командирами", - говорится в сообщении.
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По данным ЦАХАЛ, на данный момент на территории Ливана находятся четыре дивизии израильских военных, которые действуют на всех направлениях: в долине Бекаа, в Бейруте, к северу и к югу от реки Литани.
По словам главы ВВС, силы палестинского движения ХАМАС будут укреплять свои позиции в Ливане, так как ЦАХАЛ практически вытеснил их из сектора Газа. Он также отметил, что Израиль "будет преследовать ХАМАС повсюду".
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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