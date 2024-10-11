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Израиль заявил о ликвидации лидера "Исламского джихада" на Западном берегу - РИА Новости, 11.10.2024
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06:30 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/izrail-1977508068.html
Израиль заявил о ликвидации лидера "Исламского джихада" на Западном берегу
Израиль заявил о ликвидации лидера "Исламского джихада" на Западном берегу - РИА Новости, 11.10.2024
Израиль заявил о ликвидации лидера "Исламского джихада" на Западном берегу
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации лидера радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в городе Тулькарм на Западном берегу реки... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T06:30
2024-10-11T06:30
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
исламский джихад
израиль
западный берег реки иордан
в мире
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации лидера радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. "В ходе совместных антитеррористических действий ЦАХАЛ и службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) вчера (в четверг) самолет ВВС Израиля нанес удар в районе Тулькарма и ликвидировал Мухаммада Абдуллу, главу террористической сети "Исламского джихада"... Вместе с ним был уничтожен еще один террорист", - говорится в заявлении. Авиаудар был нанесен по лагерю беженцев Нур-Шамс, расположенному вблизи Тулькарма. Как отмечается, Абдулла был преемником Мухаммада Джаббера ("Абу Шуджаа"), бывшего главаря террористической сети в Тулькарме, который был ликвидирован израильскими силовиками 29 августа. В последние месяцы Абдулла отвечал за организацию террористической деятельности в этом районе и был причастен к многочисленным терактам, сообщает армейская пресс-служба.
https://ria.ru/20241011/nebenzya-1977496741.html
https://ria.ru/20241010/udar-1977482569.html
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, исламский джихад, израиль, западный берег реки иордан, в мире
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Исламский джихад, Израиль, Западный берег реки Иордан, В мире
Израиль заявил о ликвидации лидера "Исламского джихада" на Западном берегу

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира "Исламского джихада" на Западном берегу

© AP Photo / Majdi MohammedДым поднимается над лагерем беженцев Нур-Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу
Дым поднимается над лагерем беженцев Нур-Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Majdi Mohammed
Дым поднимается над лагерем беженцев Нур-Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации лидера радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.
"В ходе совместных антитеррористических действий ЦАХАЛ и службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) вчера (в четверг) самолет ВВС Израиля нанес удар в районе Тулькарма и ликвидировал Мухаммада Абдуллу, главу террористической сети "Исламского джихада"... Вместе с ним был уничтожен еще один террорист", - говорится в заявлении.
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Авиаудар был нанесен по лагерю беженцев Нур-Шамс, расположенному вблизи Тулькарма.
Как отмечается, Абдулла был преемником Мухаммада Джаббера ("Абу Шуджаа"), бывшего главаря террористической сети в Тулькарме, который был ликвидирован израильскими силовиками 29 августа.
В последние месяцы Абдулла отвечал за организацию террористической деятельности в этом районе и был причастен к многочисленным терактам, сообщает армейская пресс-служба.
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Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Исламский джихадИзраильЗападный берег реки ИорданВ мире
 
 
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