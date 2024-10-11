https://ria.ru/20241011/izrail-1977508068.html

Израиль заявил о ликвидации лидера "Исламского джихада" на Западном берегу

Израиль заявил о ликвидации лидера "Исламского джихада" на Западном берегу - РИА Новости, 11.10.2024

Израиль заявил о ликвидации лидера "Исламского джихада" на Западном берегу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации лидера радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в городе Тулькарм на Западном берегу реки... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T06:30

2024-10-11T06:30

2024-10-11T06:30

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

исламский джихад

израиль

западный берег реки иордан

в мире

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации лидера радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. "В ходе совместных антитеррористических действий ЦАХАЛ и службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) вчера (в четверг) самолет ВВС Израиля нанес удар в районе Тулькарма и ликвидировал Мухаммада Абдуллу, главу террористической сети "Исламского джихада"... Вместе с ним был уничтожен еще один террорист", - говорится в заявлении. Авиаудар был нанесен по лагерю беженцев Нур-Шамс, расположенному вблизи Тулькарма. Как отмечается, Абдулла был преемником Мухаммада Джаббера ("Абу Шуджаа"), бывшего главаря террористической сети в Тулькарме, который был ликвидирован израильскими силовиками 29 августа. В последние месяцы Абдулла отвечал за организацию террористической деятельности в этом районе и был причастен к многочисленным терактам, сообщает армейская пресс-служба.

https://ria.ru/20241011/nebenzya-1977496741.html

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израиль

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, исламский джихад, израиль, западный берег реки иордан, в мире