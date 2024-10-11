https://ria.ru/20241011/istochnik-1977501733.html
Источник: Россия раскритиковала число фондов Всемирного банка для Украины
Источник: Россия раскритиковала число фондов Всемирного банка для Украины - РИА Новости, 11.10.2024
Источник: Россия раскритиковала число фондов Всемирного банка для Украины
Россия донесла до Всемирного банка, что количество созданных для Украины фондов давно превышает все разумные пределы, заявил РИА Новости источник в российской... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T03:25
2024-10-11T03:25
2024-10-11T03:25
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киев
украина
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Россия донесла до Всемирного банка, что количество созданных для Украины фондов давно превышает все разумные пределы, заявил РИА Новости источник в российской дирекции Всемирного банка. "Российская дирекция обратила внимание на то, что количество созданных для Украины фондов давно превышает все разумные пределы, особенно если сравнить с финансированием стран Африки и Ближнего Востока", - сообщил он на условиях анонимности. Собеседник агентства отметил, что механизм нового финансового посреднического фонда для Киева предусматривает более формальную структуру управления, а также более активную роль доноров в вопросах управления фондом, распоряжения переданными ему средствами и контроля за их использованием.
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россия, киев, украина, всемирный банк
Россия, Киев, Украина, Всемирный банк
Источник: Россия раскритиковала число фондов Всемирного банка для Украины
РФ донесла до Всемирного банка, что число фондов для Киева превысило все пределы