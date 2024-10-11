https://ria.ru/20241011/istochnik-1977501489.html
Источник: Всемирный банк не даст Киеву бесконтрольно распоряжаться фондом
Источник: Всемирный банк не даст Киеву бесконтрольно распоряжаться фондом - РИА Новости, 11.10.2024
Источник: Всемирный банк не даст Киеву бесконтрольно распоряжаться фондом
Всемирный банк не позволит Киеву бесконтрольно распоряжаться средствами нового фонда финансовой помощи, заявил РИА Новости источник в российской дирекции... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T03:14
2024-10-11T03:14
2024-10-11T03:14
киев
всемирный банк
европейский банк реконструкции и развития
экономика
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Всемирный банк не позволит Киеву бесконтрольно распоряжаться средствами нового фонда финансовой помощи, заявил РИА Новости источник в российской дирекции Всемирного банка. "Такие инструменты предусмотрены самой конструкцией финансового посреднического фонда. Хотя решения об использовании средств принимаются управляющим комитетом фонда, в который будут входить как доноры, так и представители украинского правительства, бесконтрольно распоряжаться средствами фонда не получится", - сообщил он на условиях анонимности. Как объяснил собеседник агентства, средства доноров могут быть использованы только на цели, предусмотренные уставными целями фонда. Кроме того, Всемирный банк наряду с Европейским банком реконструкции и развития будет являться исполняющей организацией фонда, что означает, что средства фонда будут использоваться исключительно в соответствии с правилами Всемирного банка о финансовой отчетности, противодействии коррупции, правилами закупок и рядом других ограничений.
https://ria.ru/20241011/istochnik-1977501030.html
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киев, всемирный банк, европейский банк реконструкции и развития, экономика
Киев, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Экономика
Источник: Всемирный банк не даст Киеву бесконтрольно распоряжаться фондом
Всемирный банк не даст Киеву бесконтрольно распоряжаться деньгами нового фонда