https://ria.ru/20241011/istochnik-1977501489.html

Источник: Всемирный банк не даст Киеву бесконтрольно распоряжаться фондом

Источник: Всемирный банк не даст Киеву бесконтрольно распоряжаться фондом - РИА Новости, 11.10.2024

Источник: Всемирный банк не даст Киеву бесконтрольно распоряжаться фондом

Всемирный банк не позволит Киеву бесконтрольно распоряжаться средствами нового фонда финансовой помощи, заявил РИА Новости источник в российской дирекции... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T03:14

2024-10-11T03:14

2024-10-11T03:14

киев

всемирный банк

европейский банк реконструкции и развития

экономика

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Всемирный банк не позволит Киеву бесконтрольно распоряжаться средствами нового фонда финансовой помощи, заявил РИА Новости источник в российской дирекции Всемирного банка. "Такие инструменты предусмотрены самой конструкцией финансового посреднического фонда. Хотя решения об использовании средств принимаются управляющим комитетом фонда, в который будут входить как доноры, так и представители украинского правительства, бесконтрольно распоряжаться средствами фонда не получится", - сообщил он на условиях анонимности. Как объяснил собеседник агентства, средства доноров могут быть использованы только на цели, предусмотренные уставными целями фонда. Кроме того, Всемирный банк наряду с Европейским банком реконструкции и развития будет являться исполняющей организацией фонда, что означает, что средства фонда будут использоваться исключительно в соответствии с правилами Всемирного банка о финансовой отчетности, противодействии коррупции, правилами закупок и рядом других ограничений.

https://ria.ru/20241011/istochnik-1977501030.html

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киев, всемирный банк, европейский банк реконструкции и развития, экономика