https://ria.ru/20241011/iran-1977687126.html
Минфин США ввел санкции против нефтяников и нефтехимиков в Иране
Минфин США ввел санкции против нефтяников и нефтехимиков в Иране - РИА Новости, 11.10.2024
Минфин США ввел санкции против нефтяников и нефтехимиков в Иране
Министерство финансов США в пятницу издало указ о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана, следует из РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T21:35
2024-10-11T21:35
2024-10-11T21:35
иран
джанет йеллен
министерство финансов сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870353900_0:233:1745:1215_1920x0_80_0_0_2c2a6f48fbb36f1a72a17d8bdb88e353.jpg
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Министерство финансов США в пятницу издало указ о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана, следует из документа, подписанного главой американского ведомства Джанет Йеллен. "Я определяю, что раздел 1(а)(i) исполнительного указа 13902 (о введении санкции против дополнительных секторов Ирана - ред.) должен применяться к нефтяному и нефтехимическому секторам экономики Ирана. Любое лицо, которое определено как действующее в этих секторах, должно быть субъектом санкций", - указано в документе. Отмечается, что данное решение Йеллен вступает в действие с 11 октября 2024 года.
https://ria.ru/20241011/izrail-1977596235.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870353900_0:0:1621:1215_1920x0_80_0_0_c20a5e85719b307367e03132d2d41ff5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, джанет йеллен, министерство финансов сша, в мире
Иран, Джанет Йеллен, Министерство финансов США, В мире
Минфин США ввел санкции против нефтяников и нефтехимиков в Иране
Минфин США ввел санкции против всех лиц, работающих в нефтяном секторе Ирана