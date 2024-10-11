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Минфин США ввел санкции против нефтяников и нефтехимиков в Иране - РИА Новости, 11.10.2024
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21:35 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/iran-1977687126.html
Минфин США ввел санкции против нефтяников и нефтехимиков в Иране
Минфин США ввел санкции против нефтяников и нефтехимиков в Иране - РИА Новости, 11.10.2024
Минфин США ввел санкции против нефтяников и нефтехимиков в Иране
Министерство финансов США в пятницу издало указ о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана, следует из РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T21:35
2024-10-11T21:35
иран
джанет йеллен
министерство финансов сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Министерство финансов США в пятницу издало указ о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана, следует из документа, подписанного главой американского ведомства Джанет Йеллен. "Я определяю, что раздел 1(а)(i) исполнительного указа 13902 (о введении санкции против дополнительных секторов Ирана - ред.) должен применяться к нефтяному и нефтехимическому секторам экономики Ирана. Любое лицо, которое определено как действующее в этих секторах, должно быть субъектом санкций", - указано в документе. Отмечается, что данное решение Йеллен вступает в действие с 11 октября 2024 года.
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иран, джанет йеллен, министерство финансов сша, в мире
Иран, Джанет Йеллен, Министерство финансов США, В мире
Минфин США ввел санкции против нефтяников и нефтехимиков в Иране

Минфин США ввел санкции против всех лиц, работающих в нефтяном секторе Ирана

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Министерство финансов США в пятницу издало указ о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана, следует из документа, подписанного главой американского ведомства Джанет Йеллен.
"Я определяю, что раздел 1(а)(i) исполнительного указа 13902 (о введении санкции против дополнительных секторов Ирана - ред.) должен применяться к нефтяному и нефтехимическому секторам экономики Ирана. Любое лицо, которое определено как действующее в этих секторах, должно быть субъектом санкций", - указано в документе.
Отмечается, что данное решение Йеллен вступает в действие с 11 октября 2024 года.
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