https://ria.ru/20241011/iran-1977687126.html

Минфин США ввел санкции против нефтяников и нефтехимиков в Иране

Минфин США ввел санкции против нефтяников и нефтехимиков в Иране - РИА Новости, 11.10.2024

Минфин США ввел санкции против нефтяников и нефтехимиков в Иране

Министерство финансов США в пятницу издало указ о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана, следует из РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T21:35

2024-10-11T21:35

2024-10-11T21:35

иран

джанет йеллен

министерство финансов сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870353900_0:233:1745:1215_1920x0_80_0_0_2c2a6f48fbb36f1a72a17d8bdb88e353.jpg

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Министерство финансов США в пятницу издало указ о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана, следует из документа, подписанного главой американского ведомства Джанет Йеллен. "Я определяю, что раздел 1(а)(i) исполнительного указа 13902 (о введении санкции против дополнительных секторов Ирана - ред.) должен применяться к нефтяному и нефтехимическому секторам экономики Ирана. Любое лицо, которое определено как действующее в этих секторах, должно быть субъектом санкций", - указано в документе. Отмечается, что данное решение Йеллен вступает в действие с 11 октября 2024 года.

https://ria.ru/20241011/izrail-1977596235.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, джанет йеллен, министерство финансов сша, в мире