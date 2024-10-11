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Президент Ирана назвал отношения Тегерана и Москвы дружескими - РИА Новости, 11.10.2024
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13:22 11.10.2024 (обновлено: 13:58 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/iran-1977584791.html
Президент Ирана назвал отношения Тегерана и Москвы дружескими
Президент Ирана назвал отношения Тегерана и Москвы дружескими - РИА Новости, 11.10.2024
Президент Ирана назвал отношения Тегерана и Москвы дружескими
Отношения Тегерана и Москвы имеют дружеский и стратегический характер, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на международном форуме... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:22
2024-10-11T13:58
иран
москва
тегеран (город)
в мире
владимир путин
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 11 окт – РИА Новости. Отношения Тегерана и Москвы имеют дружеский и стратегический характер, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития" в Туркменистане президент Ирана Масуд Пезешкиан."Наши отношения с Россией имеют дружеский и стратегический характер", - приводит слова иранского президента его официальный сайт.
https://ria.ru/20241011/putin-1977578737.html
иран
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иран, москва, тегеран (город), в мире, владимир путин, масуд пезешкиан
Иран, Москва, Тегеран (город), В мире, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Президент Ирана назвал отношения Тегерана и Москвы дружескими

Президент Ирана на встрече с Путиным: отношения Тегерана и Москвы дружеские

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде
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ТЕГЕРАН, 11 окт – РИА Новости. Отношения Тегерана и Москвы имеют дружеский и стратегический характер, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития" в Туркменистане президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Наши отношения с Россией имеют дружеский и стратегический характер", - приводит слова иранского президента его официальный сайт.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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ИранМоскваТегеран (город)В миреВладимир ПутинМасуд Пезешкиан
 
 
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