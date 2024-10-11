https://ria.ru/20241011/iran-1977584791.html
Президент Ирана назвал отношения Тегерана и Москвы дружескими
Президент Ирана назвал отношения Тегерана и Москвы дружескими - РИА Новости, 11.10.2024
Президент Ирана назвал отношения Тегерана и Москвы дружескими
Отношения Тегерана и Москвы имеют дружеский и стратегический характер, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на международном форуме... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:22
2024-10-11T13:22
2024-10-11T13:58
иран
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тегеран (город)
в мире
владимир путин
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 11 окт – РИА Новости. Отношения Тегерана и Москвы имеют дружеский и стратегический характер, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития" в Туркменистане президент Ирана Масуд Пезешкиан."Наши отношения с Россией имеют дружеский и стратегический характер", - приводит слова иранского президента его официальный сайт.
https://ria.ru/20241011/putin-1977578737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, москва, тегеран (город), в мире, владимир путин, масуд пезешкиан
Иран, Москва, Тегеран (город), В мире, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Президент Ирана назвал отношения Тегерана и Москвы дружескими
Президент Ирана на встрече с Путиным: отношения Тегерана и Москвы дружеские