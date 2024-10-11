https://ria.ru/20241011/iran-1977584791.html

Президент Ирана назвал отношения Тегерана и Москвы дружескими

Президент Ирана назвал отношения Тегерана и Москвы дружескими - РИА Новости, 11.10.2024

Президент Ирана назвал отношения Тегерана и Москвы дружескими

Отношения Тегерана и Москвы имеют дружеский и стратегический характер, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на международном форуме... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T13:22

2024-10-11T13:22

2024-10-11T13:58

иран

москва

тегеран (город)

в мире

владимир путин

масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 11 окт – РИА Новости. Отношения Тегерана и Москвы имеют дружеский и стратегический характер, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития" в Туркменистане президент Ирана Масуд Пезешкиан."Наши отношения с Россией имеют дружеский и стратегический характер", - приводит слова иранского президента его официальный сайт.

https://ria.ru/20241011/putin-1977578737.html

иран

москва

тегеран (город)

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

иран, москва, тегеран (город), в мире, владимир путин, масуд пезешкиан