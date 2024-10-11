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Находящихся в Иране россиян призвали строго соблюдать меры безопасности - РИА Новости, 11.10.2024
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01:36 11.10.2024 (обновлено: 01:44 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/iran-1977498697.html
Находящихся в Иране россиян призвали строго соблюдать меры безопасности
Находящихся в Иране россиян призвали строго соблюдать меры безопасности - РИА Новости, 11.10.2024
Находящихся в Иране россиян призвали строго соблюдать меры безопасности
Российским гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности в связи с возможным ударом Израиля по иранским объектам, заявляет посольство РФ в Тегеране. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T01:36
2024-10-11T01:44
иран
израиль
россия
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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ТЕГЕРАН, 11 окт – РИА Новости. Российским гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности в связи с возможным ударом Израиля по иранским объектам, заявляет посольство РФ в Тегеране. Как уточнили в дипмиссии, рекомендация связана с обострением ситуации вокруг Ирана из-за угрозы ответного удара Израиля. Посольство призвало россиян строго придерживаться мер безопасности и постоянно следить за сообщениями, публикуемыми диппредставительством.
https://ria.ru/20241011/iran-1977497800.html
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иран, израиль, россия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Иран, Израиль, Россия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Находящихся в Иране россиян призвали строго соблюдать меры безопасности

Дипмиссия России в Иране призвала соблюдать меры безопасности на фоне обострения

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 11 окт – РИА Новости. Российским гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности в связи с возможным ударом Израиля по иранским объектам, заявляет посольство РФ в Тегеране.
Как уточнили в дипмиссии, рекомендация связана с обострением ситуации вокруг Ирана из-за угрозы ответного удара Израиля. Посольство призвало россиян строго придерживаться мер безопасности и постоянно следить за сообщениями, публикуемыми диппредставительством.
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ИранИзраильРоссияОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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