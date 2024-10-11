https://ria.ru/20241011/inostrantsy-1977523493.html

В Раде предложили запретить иностранцам занимать высшие военные должности

В Раде предложили запретить иностранцам занимать высшие военные должности - РИА Новости, 11.10.2024

В Раде предложили запретить иностранцам занимать высшие военные должности

В Верховной раде зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить иностранцам, а также гражданам Украины, имеющим близких родственников с российским... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T09:49

2024-10-11T09:49

2024-10-11T09:49

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Верховной раде зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить иностранцам, а также гражданам Украины, имеющим близких родственников с российским гражданством, занимать высшие военные должности. "Проектом закона предлагается установить прямой запрет на назначение лиц с гражданством (подданством) иностранной страны на высшие военные должности; установить запрет по назначению на высшие военные должности лиц, имеющих близких родственников из страны, признанной в законодательном порядке агрессором, а также со статусом лиц без гражданства", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Украинское издание "Судебно-юридическая газета" уточняет, что таким лицам предлагается запретить работать в СБУ, на руководящих должностях в ВСУ, погранслужбе и нацгвардии. "Такие предлагаемые новации входят в определенное противоречие с принятым в целом 10 октября 2024 года законом, по которому иностранцев и лиц без гражданства смогут принимать в разведку и на должности офицерского состава в ВСУ", - говорится в статье, опубликованной на сайте издания. Накануне депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент Украины принял законопроект, позволяющий иностранцам получать офицерские должности в ВСУ. Двадцатого августа депутат украинского парламента Ирина Геращенко сообщила, что Верховная рада проголосовала за законопроект, позволяющий воюющим в рядах ВСУ иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977520133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, ирина геращенко, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, верховная рада украины, служба безопасности украины