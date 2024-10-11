Рейтинг@Mail.ru
В Раде предложили запретить иностранцам занимать высшие военные должности - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/inostrantsy-1977523493.html
В Раде предложили запретить иностранцам занимать высшие военные должности
В Раде предложили запретить иностранцам занимать высшие военные должности - РИА Новости, 11.10.2024
В Раде предложили запретить иностранцам занимать высшие военные должности
В Верховной раде зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить иностранцам, а также гражданам Украины, имеющим близких родственников с российским... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:49
2024-10-11T09:49
в мире
украина
россия
ирина геращенко
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_4240fdd0fb9ee8b90d087319b47238f7.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Верховной раде зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить иностранцам, а также гражданам Украины, имеющим близких родственников с российским гражданством, занимать высшие военные должности. "Проектом закона предлагается установить прямой запрет на назначение лиц с гражданством (подданством) иностранной страны на высшие военные должности; установить запрет по назначению на высшие военные должности лиц, имеющих близких родственников из страны, признанной в законодательном порядке агрессором, а также со статусом лиц без гражданства", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Украинское издание "Судебно-юридическая газета" уточняет, что таким лицам предлагается запретить работать в СБУ, на руководящих должностях в ВСУ, погранслужбе и нацгвардии. "Такие предлагаемые новации входят в определенное противоречие с принятым в целом 10 октября 2024 года законом, по которому иностранцев и лиц без гражданства смогут принимать в разведку и на должности офицерского состава в ВСУ", - говорится в статье, опубликованной на сайте издания. Накануне депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент Украины принял законопроект, позволяющий иностранцам получать офицерские должности в ВСУ. Двадцатого августа депутат украинского парламента Ирина Геращенко сообщила, что Верховная рада проголосовала за законопроект, позволяющий воюющим в рядах ВСУ иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977520133.html
https://ria.ru/20240815/zelenskiy-1966451064.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b0c4a42f2c2cdc304cd36a1aba5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, ирина геращенко, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Ирина Геращенко, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
В Раде предложили запретить иностранцам занимать высшие военные должности

В Раду внесли проект о запрете иностранцам занимать высшие военные должности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Верховной раде зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить иностранцам, а также гражданам Украины, имеющим близких родственников с российским гражданством, занимать высшие военные должности.
"Проектом закона предлагается установить прямой запрет на назначение лиц с гражданством (подданством) иностранной страны на высшие военные должности; установить запрет по назначению на высшие военные должности лиц, имеющих близких родственников из страны, признанной в законодательном порядке агрессором, а также со статусом лиц без гражданства", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Крыму заявили, что Украина может войти в состав ЕС только по частям
Вчера, 09:24
Украинское издание "Судебно-юридическая газета" уточняет, что таким лицам предлагается запретить работать в СБУ, на руководящих должностях в ВСУ, погранслужбе и нацгвардии. "Такие предлагаемые новации входят в определенное противоречие с принятым в целом 10 октября 2024 года законом, по которому иностранцев и лиц без гражданства смогут принимать в разведку и на должности офицерского состава в ВСУ", - говорится в статье, опубликованной на сайте издания.
Накануне депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент Украины принял законопроект, позволяющий иностранцам получать офицерские должности в ВСУ. Двадцатого августа депутат украинского парламента Ирина Геращенко сообщила, что Верховная рада проголосовала за законопроект, позволяющий воюющим в рядах ВСУ иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Зеленский поторопил Раду с принятием закона о гражданстве для наемников
15 августа, 18:16
 
В миреУкраинаРоссияИрина ГеращенкоМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала