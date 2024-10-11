https://ria.ru/20241011/initsiativa-1977592305.html

В РПЦ раскритиковали новую инициативу Минздрава

В РПЦ раскритиковали новую инициативу Минздрава - РИА Новости, 11.10.2024

В РПЦ раскритиковали новую инициативу Минздрава

В Русской православной церкви будут добиваться пересмотра одного из пунктов проекта приказа Минздрава РФ, согласно которому священников не будут пускать в... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:03

2024-10-11T14:03

2024-10-11T14:03

религия

россия

татьяна голикова

русская православная церковь

московская патриархия

московский патриархат

религия

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В Русской православной церкви будут добиваться пересмотра одного из пунктов проекта приказа Минздрава РФ, согласно которому священников не будут пускать в инфекционные боксированные отделения больниц, сказано в комментарии руководителя правового управления Московской патриархии игумении Ксении (Чернеги), опубликованном на сайте РПЦ. В управлении пояснили, что комментарий касается проекта приказа Минздрава "Об утверждении общих требований к организации посещения пациента священнослужителями", который размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Пункт 6 проекта приказа запрещает священнослужителям посещать пациентов, находящихся в инфекционных боксированных отделениях (палатах), в период введения карантина в организациях и на объектах", - отметили в РПЦ. Вместе с тем, напомнили в РПЦ, в период пандемии Минздравом в региональные органы здравоохранения были разосланы методические рекомендации по порядку посещения священнослужителями пациентов, согласно которым при организации посещений должно быть обеспечено соблюдение требований противоэпидемического режима, включая применение соответствующих средств индивидуальной защиты. "Методические рекомендации не отменены. Законодательство не содержит норм, запрещающих допускать священников к пациентам в больницы в период карантина. В этой связи редакция пункта 6 проекта приказа не поддерживается, и Церковь будет добиваться ее пересмотра", - заключили в Церкви. В 2022 году в РПЦ сообщали, что по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой Минздрав России направил во все субъекты федерации и в федеральные органы исполнительной власти методические рекомендации по установлению порядка посещения священнослужителями пациентов в стационарах. Также по тому же поручению субъектам федерации и федеральным органам исполнительной власти было предложено принять на основе рекомендаций собственные нормативные акты, регулирующие порядок допуска священников в стационары. Как отмечал на тот момент председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон, эти изменения были крайне необходимы, чтобы организовать встречу верующих – по их же просьбам - со священниками, ведь священники "помогают улучшить психологическое и духовное состояние верующих пациентов", а также поддерживают врачей и медицинских работников.

https://ria.ru/20241010/stroitelstvo-1977431201.html

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Никита Бизин

россия, татьяна голикова, русская православная церковь, московская патриархия, московский патриархат, религия