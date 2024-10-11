https://ria.ru/20241011/indonezija-1977513460.html
В Индонезии россиянку задержали за отказ показать документы
В Индонезии россиянку задержали за отказ показать документы - РИА Новости, 11.10.2024
В Индонезии россиянку задержали за отказ показать документы
Власти Индонезии задержали россиянку на три месяца за отказ показать документы офицерам полиции, сообщает иммиграционная служба города Сурабая, чье сообщение... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T08:23
2024-10-11T08:23
2024-10-11T08:55
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ДЖАКАРТА, 11 окт - РИА Новости. Власти Индонезии задержали россиянку на три месяца за отказ показать документы офицерам полиции, сообщает иммиграционная служба города Сурабая, чье сообщение цитирует индонезийское агентство ANTARA. "Изначально к нам поступали сообщения от общественности о том, что в одном из домов Сурабаи проживает иностранка, мы проверили это. Оказалось, что иностранка там действительно проживала. Тогда мы запросили комплектность её документов, но иностранка не смогла их предоставить", — говорится в сообщении. По данным ведомства, россиянка отказалась показать свои проездные документы или визу офицерам, хотя её официально об этом просили. "На основании этих нарушений иммиграционная служба Сурабаи решила принять административные меры в виде задержания (россиянки) на три месяца", — добавили в службе. Ведомство подчеркнуло, что этот шаг также служит напоминанием для всех иностранцев о необходимости всегда иметь при себе действительные документы и проявлять готовность сотрудничать с офицерами, если их об этом попросят.
https://ria.ru/20240902/vetnam-1969989201.html
https://ria.ru/20240322/arest-1934929993.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сурабая, индонезия, в мире
Сурабая, Индонезия, В мире
В Индонезии россиянку задержали за отказ показать документы
В Индонезии россиянку задержали за отказ показать документы офицерам полиции
ДЖАКАРТА, 11 окт - РИА Новости.
Власти Индонезии задержали россиянку на три месяца за отказ показать документы офицерам полиции, сообщает иммиграционная служба города Сурабая, чье сообщение цитирует индонезийское агентство ANTARA
.
"Изначально к нам поступали сообщения от общественности о том, что в одном из домов Сурабаи проживает иностранка, мы проверили это. Оказалось, что иностранка там действительно проживала. Тогда мы запросили комплектность её документов, но иностранка не смогла их предоставить", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, россиянка отказалась показать свои проездные документы или визу офицерам, хотя её официально об этом просили.
"На основании этих нарушений иммиграционная служба Сурабаи решила принять административные меры в виде задержания (россиянки) на три месяца", — добавили в службе.
Ведомство подчеркнуло, что этот шаг также служит напоминанием для всех иностранцев о необходимости всегда иметь при себе действительные документы и проявлять готовность сотрудничать с офицерами, если их об этом попросят.