https://ria.ru/20241011/gumanitarnaya_pomosch-1977508524.html
Источник: Россия доставит в египетский Эль-Ариш гумпомощь для Газы
Источник: Россия доставит в египетский Эль-Ариш гумпомощь для Газы - РИА Новости, 11.10.2024
Источник: Россия доставит в египетский Эль-Ариш гумпомощь для Газы
Россия направит в ближайшие дни в египетский Эль-Ариш транспортный самолет с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа, рассказал РИА Новости источник,... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T06:50
2024-10-11T06:50
2024-10-11T06:50
эль-ариш
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия направит в ближайшие дни в египетский Эль-Ариш транспортный самолет с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Планируется вылет в ближайшие дни на авиабазу египетских ВВС Эль-Ариш транспортного самолета Ил-76 с гуманитарным грузом для жителей сектора Газа", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на авиабазе российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца. После этого спецборт должен перелететь в Каир для дозаправки.
https://ria.ru/20241010/gaza-1977435259.html
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эль-ариш, россия, каир (город), красный полумесяц, ил-76, в мире
Эль-Ариш, Россия, Каир (город), Красный полумесяц, Ил-76, В мире
Источник: Россия доставит в египетский Эль-Ариш гумпомощь для Газы
Россия доставит в ближайшие дни в египетский Эль-Ариш гумпомощь для Газы