https://ria.ru/20241011/grekhi-1977591659.html

Раввин рассказал, какие грехи Бог не прощает в Йом-Кипур

Раввин рассказал, какие грехи Бог не прощает в Йом-Кипур - РИА Новости, 11.10.2024

Раввин рассказал, какие грехи Бог не прощает в Йом-Кипур

В Йом-Кипур, или День искупления, который иудеи встречают в пятницу вечером, Бог прощает грехи человека, совершенные в отношении Всевышнего, но за грехи перед... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T13:57

2024-10-11T13:57

2024-10-11T13:57

религия

египет

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федерация еврейских общин россии

религия

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В Йом-Кипур, или День искупления, который иудеи встречают в пятницу вечером, Бог прощает грехи человека, совершенные в отношении Всевышнего, но за грехи перед другими людьми нужно просить прощение у них, рассказал в пятницу президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода. "То, что человек сделал Всевышнему, Всевышний прощает. Это не относится к грехам по отношению к другому человеку. Если что-то ты кому-то сделал плохо, этот день (Йом-Кипур – ред.) не искупляет. Нужно извиниться перед другим человеком, признать свою неправоту, ошибки. Но если человек в этот день признает, что он делал проступки по отношению к Богу и поститься, Всевышний прощает ему эти грехи", - сказал Борода в эфире канала "Россия 24". Йом-Кипур отсылает к событиям во время пребывания еврейского народа в Синайской пустыне (Египет). Тогда, по преданию, Бог через Моисея дал скрижали завета (две каменные плиты, на которых самим Богом были начертаны десять заповедей). Праздник приходится в этом году на 12 октября, но начинают его отмечать накануне вечером с заходом солнца. Десятью днями ранее иудеи встретили новый год – Рош-а-Шана. Начиная с этого дня и до праздника Йом-Кипур верующие молятся о том, чтобы Всевышний записал их имена в книгу жизни на следующий год, а помочь получить милостивый "приговор", как утверждают в общине, могут молитва и раскаяние, также накануне праздника принято жертвовать на благотворительность. В Йом-Кипур иудеи воздерживаются от воды и пищи, мытья, интимной близости, умащения тела, ношения кожаной обуви. Как поясняли в Федерации еврейских общин России, в отличие от других постов, Йом Кипур соблюдают беременные и кормящие женщины, если их здоровью не угрожает опасность. В случае угрозы жизни, продолжили в ФЕОР, человек освобождается от поста. Девочки с 12 лет и мальчики с 13 тоже соблюдают пост, а детей младшего возраста в этот день стараются ограничить в сладком, добавили в организации.

https://ria.ru/20241011/yom-kipur-1977287056.html

https://ria.ru/20241002/veruyuschie-1975936084.html

https://ria.ru/20240905/uman-1970822022.html

египет

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

египет, россия, федерация еврейских общин россии, религия