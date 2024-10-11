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Раввин рассказал, какие грехи Бог не прощает в Йом-Кипур - РИА Новости, 11.10.2024
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Религия
 
13:57 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/grekhi-1977591659.html
Раввин рассказал, какие грехи Бог не прощает в Йом-Кипур
Раввин рассказал, какие грехи Бог не прощает в Йом-Кипур - РИА Новости, 11.10.2024
Раввин рассказал, какие грехи Бог не прощает в Йом-Кипур
В Йом-Кипур, или День искупления, который иудеи встречают в пятницу вечером, Бог прощает грехи человека, совершенные в отношении Всевышнего, но за грехи перед... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:57
2024-10-11T13:57
религия
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религия
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В Йом-Кипур, или День искупления, который иудеи встречают в пятницу вечером, Бог прощает грехи человека, совершенные в отношении Всевышнего, но за грехи перед другими людьми нужно просить прощение у них, рассказал в пятницу президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода. "То, что человек сделал Всевышнему, Всевышний прощает. Это не относится к грехам по отношению к другому человеку. Если что-то ты кому-то сделал плохо, этот день (Йом-Кипур – ред.) не искупляет. Нужно извиниться перед другим человеком, признать свою неправоту, ошибки. Но если человек в этот день признает, что он делал проступки по отношению к Богу и поститься, Всевышний прощает ему эти грехи", - сказал Борода в эфире канала "Россия 24". Йом-Кипур отсылает к событиям во время пребывания еврейского народа в Синайской пустыне (Египет). Тогда, по преданию, Бог через Моисея дал скрижали завета (две каменные плиты, на которых самим Богом были начертаны десять заповедей). Праздник приходится в этом году на 12 октября, но начинают его отмечать накануне вечером с заходом солнца. Десятью днями ранее иудеи встретили новый год – Рош-а-Шана. Начиная с этого дня и до праздника Йом-Кипур верующие молятся о том, чтобы Всевышний записал их имена в книгу жизни на следующий год, а помочь получить милостивый "приговор", как утверждают в общине, могут молитва и раскаяние, также накануне праздника принято жертвовать на благотворительность. В Йом-Кипур иудеи воздерживаются от воды и пищи, мытья, интимной близости, умащения тела, ношения кожаной обуви. Как поясняли в Федерации еврейских общин России, в отличие от других постов, Йом Кипур соблюдают беременные и кормящие женщины, если их здоровью не угрожает опасность. В случае угрозы жизни, продолжили в ФЕОР, человек освобождается от поста. Девочки с 12 лет и мальчики с 13 тоже соблюдают пост, а детей младшего возраста в этот день стараются ограничить в сладком, добавили в организации.
https://ria.ru/20241011/yom-kipur-1977287056.html
https://ria.ru/20241002/veruyuschie-1975936084.html
https://ria.ru/20240905/uman-1970822022.html
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египет, россия, федерация еврейских общин россии, религия
Религия, Египет, Россия, Федерация еврейских общин России, Религия
Раввин рассказал, какие грехи Бог не прощает в Йом-Кипур

Раввин Борода: за грехи перед другими людьми нужно просить прощение у них самих

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации еврейских общин России, член Общественной палаты РФ, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, раввин Александр Борода
Президент Федерации еврейских общин России, член Общественной палаты РФ, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В Йом-Кипур, или День искупления, который иудеи встречают в пятницу вечером, Бог прощает грехи человека, совершенные в отношении Всевышнего, но за грехи перед другими людьми нужно просить прощение у них, рассказал в пятницу президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
"То, что человек сделал Всевышнему, Всевышний прощает. Это не относится к грехам по отношению к другому человеку. Если что-то ты кому-то сделал плохо, этот день (Йом-Кипур – ред.) не искупляет. Нужно извиниться перед другим человеком, признать свою неправоту, ошибки. Но если человек в этот день признает, что он делал проступки по отношению к Богу и поститься, Всевышний прощает ему эти грехи", - сказал Борода в эфире канала "Россия 24".
Иудеи совершают обряд искупления грехов капарот перед праздником Йом Кипур - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Иудейский праздник Йом Кипур
Вчера, 01:17
Йом-Кипур отсылает к событиям во время пребывания еврейского народа в Синайской пустыне (Египет). Тогда, по преданию, Бог через Моисея дал скрижали завета (две каменные плиты, на которых самим Богом были начертаны десять заповедей). Праздник приходится в этом году на 12 октября, но начинают его отмечать накануне вечером с заходом солнца. Десятью днями ранее иудеи встретили новый год – Рош-а-Шана. Начиная с этого дня и до праздника Йом-Кипур верующие молятся о том, чтобы Всевышний записал их имена в книгу жизни на следующий год, а помочь получить милостивый "приговор", как утверждают в общине, могут молитва и раскаяние, также накануне праздника принято жертвовать на благотворительность.
Главный раввин России Берл Лазар перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Главный раввин России поздравил верующих с иудейским Новым годом
2 октября, 13:42
В Йом-Кипур иудеи воздерживаются от воды и пищи, мытья, интимной близости, умащения тела, ношения кожаной обуви. Как поясняли в Федерации еврейских общин России, в отличие от других постов, Йом Кипур соблюдают беременные и кормящие женщины, если их здоровью не угрожает опасность. В случае угрозы жизни, продолжили в ФЕОР, человек освобождается от поста. Девочки с 12 лет и мальчики с 13 тоже соблюдают пост, а детей младшего возраста в этот день стараются ограничить в сладком, добавили в организации.
Празднование Рош ха-Шана в Умани - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Раввин предложил иудеям альтернативу украинской Умани
5 сентября, 14:02
 
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