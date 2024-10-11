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Гостиницы в исторических центрах Углича и Ростова выставлены на торги - РИА Новости, 11.10.2024
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Ярославская область
 
23:44 11.10.2024
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Гостиницы в исторических центрах Углича и Ростова выставлены на торги
Гостиницы в исторических центрах Углича и Ростова выставлены на торги - РИА Новости, 11.10.2024
Гостиницы в исторических центрах Углича и Ростова выставлены на торги
Гостиницы в исторических центрах Углича и Ростова Ярославской области выставлены на торги, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T23:44
2024-10-11T23:44
ярославская область
общество
углич
ростов
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Гостиницы в исторических центрах Углича и Ростова Ярославской области выставлены на торги, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "Выставлены на торги гостиницы в исторических центрах Углича и Ростова. Оба комплекса находятся в региональной собственности. Новые владельцы смогут инвестировать в их развитие и создать рабочие места. А бюджет региона пополнит не менее 1,7 миллиарда рублей", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. По данным правительства Ярославской области, гостиница в Угличе располагается на берегу Волги в историческом центре города, на улице Островского, 7. В составе лота – здание площадью более 7,3 тысячи квадратных метров и гектар земли. "Жилой фонд включает в себя 47 комфортабельных классических номеров. В отеле есть вся необходимая инфраструктура: ресторан, конференц-зал на 80 мест, тренажерный зал, бассейн, сауны. Гостиничный комплекс оценен почти в 953 миллиона рублей. Прием заявок на участие в торгах осуществляется до 5 ноября", - сообщает пресс-служба правительства региона. Что касается второй гостиницы, то, как поясняют в правительстве области, около 813 миллионов рублей – начальная цена комплекса на улице Окружной, 29 А, в Ростове. "К продаже предлагается здание в 6,2 тысячи квадратных метров и участок площадью более 13 тысяч квадратных метров. Гостиница включает 51 жилой номер, в ней также есть ресторан на 80 мест, банкетный зал на 25 мест, конференц-зал, тренажерный зал. Подать заявку на приобретение гостиницы можно до 6 ноября", - уточняет областное правительство. Торги по обеим гостиницам, по информации правительства региона, назначены на 11 ноября.
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общество, углич, ростов, ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Общество, Углич, Ростов, Ярославская область, Михаил Евраев

Гостиницы в исторических центрах Углича и Ростова выставлены на торги

CC BY-SA 4.0 / Medvedevphoto (cropped) / Углич с высоты птичьего полета
Углич с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
CC BY-SA 4.0 / Medvedevphoto (cropped) /
Углич с высоты птичьего полета . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Гостиницы в исторических центрах Углича и Ростова Ярославской области выставлены на торги, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
«
"Выставлены на торги гостиницы в исторических центрах Углича и Ростова. Оба комплекса находятся в региональной собственности. Новые владельцы смогут инвестировать в их развитие и создать рабочие места. А бюджет региона пополнит не менее 1,7 миллиарда рублей", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
По данным правительства Ярославской области, гостиница в Угличе располагается на берегу Волги в историческом центре города, на улице Островского, 7. В составе лота – здание площадью более 7,3 тысячи квадратных метров и гектар земли.
"Жилой фонд включает в себя 47 комфортабельных классических номеров. В отеле есть вся необходимая инфраструктура: ресторан, конференц-зал на 80 мест, тренажерный зал, бассейн, сауны. Гостиничный комплекс оценен почти в 953 миллиона рублей. Прием заявок на участие в торгах осуществляется до 5 ноября", - сообщает пресс-служба правительства региона.
Что касается второй гостиницы, то, как поясняют в правительстве области, около 813 миллионов рублей – начальная цена комплекса на улице Окружной, 29 А, в Ростове.
"К продаже предлагается здание в 6,2 тысячи квадратных метров и участок площадью более 13 тысяч квадратных метров. Гостиница включает 51 жилой номер, в ней также есть ресторан на 80 мест, банкетный зал на 25 мест, конференц-зал, тренажерный зал. Подать заявку на приобретение гостиницы можно до 6 ноября", - уточняет областное правительство.
Торги по обеим гостиницам, по информации правительства региона, назначены на 11 ноября.
 
Ярославская областьОбществоУгличРостовЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
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