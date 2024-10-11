Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал мужчину за антивоенные лозунги у входа в Госдуму - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/gosduma-1977525900.html
Суд оштрафовал мужчину за антивоенные лозунги у входа в Госдуму
Суд оштрафовал мужчину за антивоенные лозунги у входа в Госдуму - РИА Новости, 11.10.2024
Суд оштрафовал мужчину за антивоенные лозунги у входа в Госдуму
Столичный суд оштрафовал мужчину по статье о дискредитации армии за то, что он выкрикивал антивоенные лозунги у входа в Госдуму, следует из официальных судебных РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:55
2024-10-11T09:55
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6b53869057ceda1d10526b1fd1a9ec8.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Столичный суд оштрафовал мужчину по статье о дискредитации армии за то, что он выкрикивал антивоенные лозунги у входа в Госдуму, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Дмитриев Дмитрий Львович, находясь на улице в общественном месте у входа в здание Государственной думы РФ, выкрикивал лозунги антивоенного тематического содержания, привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации", - сказано в документах. В суде мужчина вину не признал и пояснил, что "шел мимо Государственной думы РФ с приятелем и обсуждал курс доллара". Дмитриев утверждает, что не выкрикивал лозунгов и не говорил на тему СВО. Адвокат в судебном заседании поддержал позицию своего доверителя, указав, что Дмитриев "является выходцем из уважаемой семьи, сам состоит в комитете по защите гражданских прав". Суд посчитал вину мужчины доказанной. Сумма административного штрафа не сообщается. По части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) грозит штраф до 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240313/shtraf-1932781100.html
https://ria.ru/20240823/mariupol-1968073568.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b846f373bb5ad8e86ee0097c4b8bfbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Суд оштрафовал мужчину за антивоенные лозунги у входа в Госдуму

Столичный суд оштрафовал мужчину за антивоенные лозунги у входа в Госдуму

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Столичный суд оштрафовал мужчину по статье о дискредитации армии за то, что он выкрикивал антивоенные лозунги у входа в Госдуму, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Дмитриев Дмитрий Львович, находясь на улице в общественном месте у входа в здание Государственной думы РФ, выкрикивал лозунги антивоенного тематического содержания, привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации", - сказано в документах.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Суд оштрафовал жительницу Москвы за вышитую сине-желтую незабудку
13 марта, 17:07
В суде мужчина вину не признал и пояснил, что "шел мимо Государственной думы РФ с приятелем и обсуждал курс доллара". Дмитриев утверждает, что не выкрикивал лозунгов и не говорил на тему СВО.
Адвокат в судебном заседании поддержал позицию своего доверителя, указав, что Дмитриев "является выходцем из уважаемой семьи, сам состоит в комитете по защите гражданских прав".
Суд посчитал вину мужчины доказанной.
Сумма административного штрафа не сообщается.
По части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Житель Мариуполя, привлечённный к ответственности за скандирование нацистских лозунгов - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Жителя Мариуполя будут судить за скандирование нацистских лозунгов
23 августа, 15:55
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала