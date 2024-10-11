https://ria.ru/20241011/gosduma-1977525900.html

Суд оштрафовал мужчину за антивоенные лозунги у входа в Госдуму

Суд оштрафовал мужчину за антивоенные лозунги у входа в Госдуму - РИА Новости, 11.10.2024

Суд оштрафовал мужчину за антивоенные лозунги у входа в Госдуму

Столичный суд оштрафовал мужчину по статье о дискредитации армии за то, что он выкрикивал антивоенные лозунги у входа в Госдуму, следует из официальных судебных РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T09:55

2024-10-11T09:55

2024-10-11T09:55

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Столичный суд оштрафовал мужчину по статье о дискредитации армии за то, что он выкрикивал антивоенные лозунги у входа в Госдуму, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Дмитриев Дмитрий Львович, находясь на улице в общественном месте у входа в здание Государственной думы РФ, выкрикивал лозунги антивоенного тематического содержания, привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации", - сказано в документах. В суде мужчина вину не признал и пояснил, что "шел мимо Государственной думы РФ с приятелем и обсуждал курс доллара". Дмитриев утверждает, что не выкрикивал лозунгов и не говорил на тему СВО. Адвокат в судебном заседании поддержал позицию своего доверителя, указав, что Дмитриев "является выходцем из уважаемой семьи, сам состоит в комитете по защите гражданских прав". Суд посчитал вину мужчины доказанной. Сумма административного штрафа не сообщается. По части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) грозит штраф до 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240313/shtraf-1932781100.html

https://ria.ru/20240823/mariupol-1968073568.html

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