https://ria.ru/20241011/gosduma-1977509939.html

В ГД предложили разрешить участие в собрании собственников в МКД по ВКС

В ГД предложили разрешить участие в собрании собственников в МКД по ВКС - РИА Новости, 11.10.2024

В ГД предложили разрешить участие в собрании собственников в МКД по ВКС

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направляют на заключение правительства РФ законопроект о праве собственников в... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T07:32

2024-10-11T07:32

2024-10-11T07:32

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

воздушно-космические силы россии

госдума рф

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направляют на заключение правительства РФ законопроект о праве собственников в многоквартирном доме (МКД) участвовать в очном собрании жильцов по ВКС с использованием ГИС ЖКХ или иной системы электронного голосования, сообщили в пресс-службе ЛДПР. "Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме (МКД) участвовать в очном собрании жильцов с помощью видеоконференцсвязи (ВКС) с использованием Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) или иной системы электронного голосования. Решение о том, какая именно система будет использоваться, принимается на общем собрании собственников. Соответствующий законопроект направляется на заключение правительства РФ 10 октября", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что изменения предлагается внести статью 44.1 Жилищного кодекса РФ. В настоящее время для проведения правомочных собраний собственников в МКД нужно набрать определенный кворум из присутствующих жильцов. Однако некоторые не могут посетить собрание очно, что не позволяет набрать необходимое минимальное количество участников для принятия решений. Это часто приводит к подделке подписей в протоколе общего собрания собственников, которые не были на собрании, уточнили в пресс-службе. "К сожалению, на текущий момент совет дома и председатель в большинстве многоквартирных домов существуют только на бумаге. В реальности члены советов даже не подозревают о своем назначении, не имеют необходимых документов и допусков в системе ГИС ЖКХ. Подписи на бюллетенях могут быть нарисованы недобросовестными сотрудниками УК. Управление домом часто зависит от местных неравнодушных активистов, которым необходимо создавать дополнительные возможности для решения вопросов с собранием собственников, в том числе с использованием самых передовых технологий. Существующая форма очно-заочного голосования через систему ГИС ЖКХ не позволяет организовать полноценное обсуждение для тех владельцев квартир, которые проживают в других городах. Сделав правомочным участие в собрании в формате ВКС с системой идентификации, мы не только дадим гражданам возможность участвовать в принятии решений, но и упростим задачу для организаторов собраний. ВКС собрать намного проще, чем искать помещение, в особенности в северных регионах. Процесс участия в жизни многоквартирного дома для собственника должен быть простым и понятным, иначе ситуацию с нечистоплотными УК не изменить", - пояснила соавтор законопроекта, депутат Госдумы от ЛДПР Василина Кулиева. Кроме того, законопроектом предлагается указывать в сообщении о проведении общего собрания материалы, которые войдут в повестку обсуждения встречи, добавили в пресс-службе. "В ЛДПР уверены, что принятие законопроекта обеспечит легальную явку большего количества собственников помещений в МКД в общем собрании в очной форме, а также даст им возможность участия в обсуждении повестки дня собрания независимо от их физического присутствия", - заключили в ней.

https://realty.ria.ru/20241009/zhile-1977226998.html

https://ria.ru/20241008/pensii-1976943776.html

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россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, воздушно-космические силы россии, госдума рф