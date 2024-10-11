https://ria.ru/20241011/gosavtoinspektsiya-1977608348.html

Госавтоинспекция предупредила водителей о рисках ДТП в осенний сезон

Госавтоинспекция предупредила водителей о рисках ДТП в осенний сезон - РИА Новости, 11.10.2024

Госавтоинспекция предупредила водителей о рисках ДТП в осенний сезон

В Госавтоинспекции МВД России дали рекомендации водителям с учетом наступления осенне-зимнего сезона; непогода в разы увеличивает риск попадания в... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:48

2024-10-11T14:48

2024-10-11T14:48

россия

авто

дтп

дороги

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МОСКВА, 11 октября - РИА Новости. В Госавтоинспекции МВД России дали рекомендации водителям с учетом наступления осенне-зимнего сезона; непогода в разы увеличивает риск попадания в дорожно-транспортное происшествие, особенно внимательными следует быть в дни резкого понижения температуры, усиления осадков в виде дождя, тумана или мокрого снега, сообщили в ведомстве.Статистика аварийности указывает на то, что в таких погодных условиях не все зависит от маневренных характеристик автомобиля, в большей мере – от опыта водителя и его умения быстро реагировать на изменяющиеся дорожные условия и объективно их оценивать."Стремительная смена сезонов и метеорологических условий приводит к тому, что водители на дороге не всегда успевают адаптироваться и выбрать комфортный и максимально безопасный для всех участников дорожного движения стиль вождения. Дождь, снег, условия недостаточной видимости требуют от водителя предельной концентрации, взвешенного подхода к выбору безопасной скорости, дистанции, а также бокового интервала между автомобилями. Водителям не следует забывать, что на влажном асфальте требуется снижать скорость движения до значений, при которых возможно полностью контролировать управляемость транспортного средства", – рассказал заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.Выбор дистанции при этом полностью зависит от условий, в которых происходит движение. При плохих погодных условиях следует увеличить ее, минимум, на треть, а всех участников дорожного движения оповещать о совершаемых маневрах заблаговременно. Необходимо всегда помнить про обязанность водителя использовать ближний свет фар в дневное и в темное время суток.Подготовку к заморозкам следует начать со смены резины с летней на зимнюю. Без учета этой рекомендации увеличивается риск стать участником ДТП из-за того, что несоответствующая холодному сезону резина теряет сцепление с дорогой при низких температурах, вследствие чего можно потерять управление автомобилем. Особенно сложно в такой период без надлежащей подготовки транспортного средства к сезону холодов придется новичкам за рулем. В период интенсивных осадков, например, и в случае неуверенности в собственных навыках вождения в осенне-зимний период им советуют выбирать для поездок дни с благоприятным метеорологическим прогнозом и внимательно следить за тем, в каком состоянии находится транспортное средство, насколько оно подготовлено к сезону, напомнили в ведомстве.Осторожность крайне важно проявлять и пешеходам. Госавтоинспекция рекомендует в темное время суток использовать на одежде световозвращающие элементы для большей заметности на дорогах, передвигаться по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал пешеходного светофора, убедившись в безопасности своих действий.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги.

https://ria.ru/20240822/gosavtoinspektsiya-1966666923.html

https://ria.ru/20240717/gosavtoinspektsiya-1960179329.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, авто, дтп, дороги