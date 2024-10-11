https://ria.ru/20241011/goralik-1977515412.html
Стало известно, за что Линор Горалик* признали иноагентом
Стало известно, за что Линор Горалик* признали иноагентом - РИА Новости, 11.10.2024
Стало известно, за что Линор Горалик* признали иноагентом
Журналист и писательница Линор Горалик* находилась под иностранным влиянием и пропагандировала ЛГБТ**, в связи с этим ее признали иностранным агентом, указано в РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T08:45
2024-10-11T08:45
2024-10-11T09:08
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Журналист и писательница Линор Горалик* находилась под иностранным влиянием и пропагандировала ЛГБТ**, в связи с этим ее признали иностранным агентом, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Административный истец выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла мнения о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, в том числе о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляла пропаганду ЛГБТ**",- сказано в документах. Кроме того, иностранное влияние выражено в поддержке иностранными источниками в виде предоставления Горалик* площадок для выступлений (в Ереване, Эстонии, Хельсинки), уточняется в документах. В социальных сетях Горалик* анонсировала даты своих выступлений за рубежом. Горалик* признали иноагентом в августе прошлого года.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента**Движение признано экстремистским и запрещено на территории России
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в мире, украина, ереван, эстония
В мире, Украина, Ереван, Эстония
Стало известно, за что Линор Горалик* признали иноагентом
Документ: Линор Горалик признали иноагентом за пропаганду ЛГБТ