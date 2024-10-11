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Переговоры Шольца и Путина поддержали бы 59 процентов немцев, показал опрос - РИА Новости, 11.10.2024
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14:54 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/germaniya-1977612501.html
Переговоры Шольца и Путина поддержали бы 59 процентов немцев, показал опрос
Переговоры Шольца и Путина поддержали бы 59 процентов немцев, показал опрос - РИА Новости, 11.10.2024
Переговоры Шольца и Путина поддержали бы 59 процентов немцев, показал опрос
Проведение телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина поддержали бы 59% немецких граждан, следует из опроса... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:54
2024-10-11T14:54
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
олаф шольц
дмитрий песков
нато
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БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Проведение телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина поддержали бы 59% немецких граждан, следует из опроса исследовательской компании YouGov, проведенного по заказу агентства DPA. Согласно результатам опроса, 59% высказались за телефонный разговор Шольца и Путина, 26% - против, а 15% затруднились с ответом. При этом в восточногерманских землях (бывшей ГДР) идею переговоров двух лидеров поддержали 68%, против выступили лишь 19%. На вопрос о том, должна ли Украина в ходе возможных мирных переговоров отказаться от Крыма и еще ряда территорий, которые она считает своими, 39% респондентов ответили отрицательно. При этом 23% считают, что Киев мог бы отказаться от претензий на Крым и другие территории, еще 22% - что он мог бы признать за РФ только Крым. Таким образом, 45% опрошенных выступили за те или иные территориальные уступки со стороны Украины. Что касается обсуждаемого на Западе разрешения Украине бить западным оружием вглубь по РФ, то 42% высказались "скорее за", а 43% - "скорее против". В опросе, который состоялся с 4 по 8 октября, приняли участие 2 151 человек. Данных о погрешности не приводится. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт для диалога с Шольцем, однако сейчас отношения с Берлином сведены фактически к нулю, на поверхности нет общих тем для разговора. Издание Zeit со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило, что Шольц планирует в преддверии саммита G20 в Бразилии, который состоится в ноябре, провести телефонный разговор с Путиным. Последний телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в декабре 2022 года. С тех пор официальные представители немецкого правительства и сам канцлер не раз заявляли, что не исключают проведения нового телефонного разговора с российским лидером. В начале сентября 2024 года Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине. В июне Шольц сообщил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил тогда РИА Новости, что у Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером. Комментируя планы Запада снять ограничения для Киева по ударам вглубь РФ, Путин заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, олаф шольц, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, НАТО
Переговоры Шольца и Путина поддержали бы 59 процентов немцев, показал опрос

Опрос: большинство немцев выступают за проведение разговора Шольца и Путина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Проведение телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина поддержали бы 59% немецких граждан, следует из опроса исследовательской компании YouGov, проведенного по заказу агентства DPA.
Согласно результатам опроса, 59% высказались за телефонный разговор Шольца и Путина, 26% - против, а 15% затруднились с ответом. При этом в восточногерманских землях (бывшей ГДР) идею переговоров двух лидеров поддержали 68%, против выступили лишь 19%.
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На вопрос о том, должна ли Украина в ходе возможных мирных переговоров отказаться от Крыма и еще ряда территорий, которые она считает своими, 39% респондентов ответили отрицательно. При этом 23% считают, что Киев мог бы отказаться от претензий на Крым и другие территории, еще 22% - что он мог бы признать за РФ только Крым. Таким образом, 45% опрошенных выступили за те или иные территориальные уступки со стороны Украины.
Что касается обсуждаемого на Западе разрешения Украине бить западным оружием вглубь по РФ, то 42% высказались "скорее за", а 43% - "скорее против".
В опросе, который состоялся с 4 по 8 октября, приняли участие 2 151 человек. Данных о погрешности не приводится.
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Издание Zeit со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило, что Шольц планирует в преддверии саммита G20 в Бразилии, который состоится в ноябре, провести телефонный разговор с Путиным.
Последний телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в декабре 2022 года. С тех пор официальные представители немецкого правительства и сам канцлер не раз заявляли, что не исключают проведения нового телефонного разговора с российским лидером.
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Шольц не исключил возобновления контакта с Путиным
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В начале сентября 2024 года Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине.
В июне Шольц сообщил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил тогда РИА Новости, что у Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером.
Комментируя планы Запада снять ограничения для Киева по ударам вглубь РФ, Путин заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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