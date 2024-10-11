https://ria.ru/20241011/germaniya-1977499144.html
Немецкая полиция проводит операцию в Крефельде после задержания поджигателя
Немецкая полиция проводит операцию в Крефельде после задержания поджигателя - РИА Новости, 11.10.2024
Немецкая полиция проводит операцию в Крефельде после задержания поджигателя
Полиция Германии проводит операцию в городе Крефельд на западе страны после задержания человека, пытавшегося поджечь здание кинотеатра. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T01:55
2024-10-11T01:55
2024-10-11T01:55
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Полиция Германии проводит операцию в городе Крефельд на западе страны после задержания человека, пытавшегося поджечь здание кинотеатра. Ранее газета Bild сообщала, что полиция открыла огонь по мужчине, который пытался бросить зажигательную смесь в кинотеатр. "В настоящее время, после того как в полицию поступили сообщения о трёх пожарах, в Крефельде проводится крупная полицейская операция. Предполагается, что подозреваемый был задержан в районе кинотеатра Cinemaxx, поэтому опасности для населения нет", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсети Х. Отмечается, что злоумышленник в настоящее время получает медицинскую помощь. Личность и мотивы пока не установлены.
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германия, в мире
Немецкая полиция проводит операцию в Крефельде после задержания поджигателя
Полиция проводит операцию в Крефельде на западе ФРГ после задержания поджигателя
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Полиция Германии проводит операцию в городе Крефельд на западе страны после задержания человека, пытавшегося поджечь здание кинотеатра.
Ранее газета Bild
сообщала, что полиция открыла огонь по мужчине, который пытался бросить зажигательную смесь в кинотеатр.
"В настоящее время, после того как в полицию поступили сообщения о трёх пожарах, в Крефельде проводится крупная полицейская операция. Предполагается, что подозреваемый был задержан в районе кинотеатра Cinemaxx, поэтому опасности для населения нет", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсети Х.
Отмечается, что злоумышленник в настоящее время получает медицинскую помощь. Личность и мотивы пока не установлены.