https://ria.ru/20241011/germaniya-1977499144.html

Немецкая полиция проводит операцию в Крефельде после задержания поджигателя

Немецкая полиция проводит операцию в Крефельде после задержания поджигателя - РИА Новости, 11.10.2024

Немецкая полиция проводит операцию в Крефельде после задержания поджигателя

Полиция Германии проводит операцию в городе Крефельд на западе страны после задержания человека, пытавшегося поджечь здание кинотеатра. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T01:55

2024-10-11T01:55

2024-10-11T01:55

германия

в мире

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Полиция Германии проводит операцию в городе Крефельд на западе страны после задержания человека, пытавшегося поджечь здание кинотеатра. Ранее газета Bild сообщала, что полиция открыла огонь по мужчине, который пытался бросить зажигательную смесь в кинотеатр. "В настоящее время, после того как в полицию поступили сообщения о трёх пожарах, в Крефельде проводится крупная полицейская операция. Предполагается, что подозреваемый был задержан в районе кинотеатра Cinemaxx, поэтому опасности для населения нет", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсети Х. Отмечается, что злоумышленник в настоящее время получает медицинскую помощь. Личность и мотивы пока не установлены.

https://ria.ru/20241006/germanija-1976614401.html

германия

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германия, в мире