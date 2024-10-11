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В "Газпроме" рассказали о поставках в Китай газа сверх контракта - РИА Новости, 11.10.2024
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10:56 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/gazprom-1977539064.html
В "Газпроме" рассказали о поставках в Китай газа сверх контракта
В "Газпроме" рассказали о поставках в Китай газа сверх контракта - РИА Новости, 11.10.2024
В "Газпроме" рассказали о поставках в Китай газа сверх контракта
"Газпром" поставил в Китай в текущем году более 1 миллиарда кубометров газа сверх контрактных обязательств, сообщил заместитель председателя правления компании... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:56
2024-10-11T10:56
экономика
китай
виталий маркелов
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. "Газпром" поставил в Китай в текущем году более 1 миллиарда кубометров газа сверх контрактных обязательств, сообщил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов во время Петербургского международного газового форума. "Мы нарастили поставки газа в КНР. В этом году более миллиарда кубических метров поставили больше контрактных обязательств "Газпрома" в КНР", – сказал он. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября.
https://ria.ru/20240926/gaz-1974888638.html
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экономика, китай, виталий маркелов, газпром
Экономика, Китай, Виталий Маркелов, Газпром
В "Газпроме" рассказали о поставках в Китай газа сверх контракта

"Газпром" поставил в Китай более миллиарда кубов газа сверх контракта

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Логотип компании "Газпром". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. "Газпром" поставил в Китай в текущем году более 1 миллиарда кубометров газа сверх контрактных обязательств, сообщил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов во время Петербургского международного газового форума.
"Мы нарастили поставки газа в КНР. В этом году более миллиарда кубических метров поставили больше контрактных обязательств "Газпрома" в КНР", – сказал он.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября.
Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири"
26 сентября, 16:08
 
ЭкономикаКитайВиталий МаркеловГазпром
 
 
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