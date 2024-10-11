https://ria.ru/20241011/gazprom-1977539064.html

В "Газпроме" рассказали о поставках в Китай газа сверх контракта

В "Газпроме" рассказали о поставках в Китай газа сверх контракта - РИА Новости, 11.10.2024

В "Газпроме" рассказали о поставках в Китай газа сверх контракта

"Газпром" поставил в Китай в текущем году более 1 миллиарда кубометров газа сверх контрактных обязательств, сообщил заместитель председателя правления компании... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T10:56

2024-10-11T10:56

2024-10-11T10:56

экономика

китай

виталий маркелов

газпром

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. "Газпром" поставил в Китай в текущем году более 1 миллиарда кубометров газа сверх контрактных обязательств, сообщил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов во время Петербургского международного газового форума. "Мы нарастили поставки газа в КНР. В этом году более миллиарда кубических метров поставили больше контрактных обязательств "Газпрома" в КНР", – сказал он. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября.

https://ria.ru/20240926/gaz-1974888638.html

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, виталий маркелов, газпром