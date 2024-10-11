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Миллер и Котюков подписали дорожную карту по газификации Красноярского края - РИА Новости, 11.10.2024
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10:17 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/gazifikatsiya-1977530525.html
Миллер и Котюков подписали дорожную карту по газификации Красноярского края
Миллер и Котюков подписали дорожную карту по газификации Красноярского края - РИА Новости, 11.10.2024
Миллер и Котюков подписали дорожную карту по газификации Красноярского края
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписали дорожную карту по газификации региона, сообщает... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:17
2024-10-11T10:17
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КЕМЕРОВО, 11 окт – РИА Новости. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписали дорожную карту по газификации региона, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства края. "На Петербургском международном газовом форуме председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписали план-график (дорожную карту) по газификации региона. Документ предусматривает мероприятия по газификации города Красноярска до 2028 года", – говорится в сообщении. Уточняется, что в условиях отсутствия газотранспортной инфраструктуры для организации сетевого газоснабжения потребителей в столице края, "Газпром" проработал варианты автономной газификации с использованием сжиженного природного газа (СПГ). Одновременно компания ведет подготовку к проектированию магистрального газопровода для подачи сетевого газа в Красноярск из Единой системы газоснабжения России. Отмечается, что дорожная карта по газификации содержит несколько ключевых этапов. В первую очередь будет сформирован перечень потребителей СПГ и прогнозный топливно-энергетический баланс (ТЭБ) региона до 2035 года с учетом обоснованной цены на газ и принципов межтопливной конкуренции. "Газпром" разработает проект строительства комплекса по производству сжиженного природного газа (КСПГ) и системы его приема, хранения и регазификации. Далее стороны подготовят и утвердят программу развития газоснабжения и газификации Красноярского края на 2026-2030 годы. В нее войдут мероприятия по автономной газификации потребителей, а после принятия окончательного инвестиционного решения в отношении магистрального газопровода – объекты сетевой газификации потребителей. "Для нас взаимодействие с "Газпромом" носит стратегический характер. Предприятия и жители края заинтересованы в развитии газовой отрасли. Это импульс, в том числе технологический, для развития экономики и вклад в укрепление экологической безопасности. Все эти вопросы важны для такого мощного промышленного региона, как Красноярский край. Подписанная… дорожная карта будет обеспечивать принятие всех необходимых решений по газификации края", – цитирует пресс-служба Котюкова. В октябре 2023 года президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" совместно с правительством РФ и правительством Красноярского края обеспечить выполнение мероприятий по газификации города Красноярска до 2028 года.
https://ria.ru/20241010/krasnoyarsk-1977377807.html
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жкх, красноярский край, красноярск, россия, алексей миллер, михаил котюков, газпром
ЖКХ, Красноярский край, Красноярск, Россия, Алексей Миллер, Михаил Котюков, Газпром

Миллер и Котюков подписали дорожную карту по газификации Красноярского края

© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края, Правительство Красноярского краяПредседатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписали дорожную карту по газификации региона
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер и губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписали дорожную карту по газификации региона - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края, Правительство Красноярского края
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписали дорожную карту по газификации региона
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КЕМЕРОВО, 11 окт – РИА Новости. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписали дорожную карту по газификации региона, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства края.
"На Петербургском международном газовом форуме председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписали план-график (дорожную карту) по газификации региона. Документ предусматривает мероприятия по газификации города Красноярска до 2028 года", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что в условиях отсутствия газотранспортной инфраструктуры для организации сетевого газоснабжения потребителей в столице края, "Газпром" проработал варианты автономной газификации с использованием сжиженного природного газа (СПГ). Одновременно компания ведет подготовку к проектированию магистрального газопровода для подачи сетевого газа в Красноярск из Единой системы газоснабжения России.
Отмечается, что дорожная карта по газификации содержит несколько ключевых этапов. В первую очередь будет сформирован перечень потребителей СПГ и прогнозный топливно-энергетический баланс (ТЭБ) региона до 2035 года с учетом обоснованной цены на газ и принципов межтопливной конкуренции. "Газпром" разработает проект строительства комплекса по производству сжиженного природного газа (КСПГ) и системы его приема, хранения и регазификации.
Далее стороны подготовят и утвердят программу развития газоснабжения и газификации Красноярского края на 2026-2030 годы. В нее войдут мероприятия по автономной газификации потребителей, а после принятия окончательного инвестиционного решения в отношении магистрального газопровода – объекты сетевой газификации потребителей.
"Для нас взаимодействие с "Газпромом" носит стратегический характер. Предприятия и жители края заинтересованы в развитии газовой отрасли. Это импульс, в том числе технологический, для развития экономики и вклад в укрепление экологической безопасности. Все эти вопросы важны для такого мощного промышленного региона, как Красноярский край. Подписанная… дорожная карта будет обеспечивать принятие всех необходимых решений по газификации края", – цитирует пресс-служба Котюкова.
В октябре 2023 года президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" совместно с правительством РФ и правительством Красноярского края обеспечить выполнение мероприятий по газификации города Красноярска до 2028 года.
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ЖКХКрасноярский крайКрасноярскРоссияАлексей МиллерМихаил КотюковГазпром
 
 
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