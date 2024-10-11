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Во Франции из-за шторма "Кирк" пострадали 12 человек - РИА Новости, 11.10.2024
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15:08 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/frantsija-1977615145.html
Во Франции из-за шторма "Кирк" пострадали 12 человек
Во Франции из-за шторма "Кирк" пострадали 12 человек - РИА Новости, 11.10.2024
Во Франции из-за шторма "Кирк" пострадали 12 человек
Двенадцать человек получили ранения в результате шторма "Кирк", обрушившегося на Францию на этой неделе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:08
2024-10-11T15:08
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ПАРИЖ, 11 окт - РИА Новости. Двенадцать человек получили ранения в результате шторма "Кирк", обрушившегося на Францию на этой неделе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД Франции. "Двенадцать человек пострадали из-за циклона "Кирк", один из них получил срезные травмы во время того, как его автомобиль унесло водой в департаменте Атлантическая Луара", - сообщает СМИ. В двух французских департаментах на севере страны - Сене и Марне и Эр и Луар - в пятницу, согласно Национальной метеослужбе "Метео-Франс", сохраняется наивысший "красный" уровень природной опасности из-за паводков. Еще трем департаментам присвоен повышенный "оранжевый" уровень погодной опасности. Власти эвакуировали сотни человек из этих двух департаментов. Часть жителей, оставшихся без доступа в собственные дома, разместили в спортивных залах. На кадрах телеканалов видны полностью затопленные улицы и разлившиеся реки. Как отметили в "Метео-Франс", количество осадков с января 2024 года превысило норму на 30% и составило 869,4 миллиметра. Таким образом, период с 1 января по 9 октября стал самым дождливым с 1959 года. А среда, 9 октября, стала самым дождливым днем года. Как сообщал оператор энергосетей Enedis, к вечеру среды 67 тысячи домов во всей стране остались без электричества. Шторм "Кирк" привел к затоплению одного из зданий Национального собрания (нижней палаты парламента) в Париже. В самой столице сохраняется желтый уровень погодной опасности. Париж столкнулся с рекордными с 1920 года дождевыми осадками, уровень которых составил 70 миллиметров в сутки. По информации мэрии, уровень воды в Сене уже достиг 2,72 метра и продолжит увеличиваться. Тропический шторм "Кирк" сформировался 30 сентября в центральной части Атлантического океана к юго-западу от Кабо-Верде.
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в мире, франция, сена (река), париж
В мире, Франция, Сена (река), Париж
Во Франции из-за шторма "Кирк" пострадали 12 человек

BFMTV: в результате шторма "Кирк" во Франции пострадали 12 человек

© Кадр видео из соцсетейПоследствия шторма "Кирк" во Франции
Последствия шторма Кирк во Франции - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Кадр видео из соцсетей
Последствия шторма "Кирк" во Франции
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ПАРИЖ, 11 окт - РИА Новости. Двенадцать человек получили ранения в результате шторма "Кирк", обрушившегося на Францию на этой неделе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД Франции.
"Двенадцать человек пострадали из-за циклона "Кирк", один из них получил срезные травмы во время того, как его автомобиль унесло водой в департаменте Атлантическая Луара", - сообщает СМИ.
Спутниковый снимок, предоставленный Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, на котором видно усиление тропического шторма Кирк над Атлантическим океаном - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Тропический шторм "Кирк" усилился до урагана
2 октября, 10:37
В двух французских департаментах на севере страны - Сене и Марне и Эр и Луар - в пятницу, согласно Национальной метеослужбе "Метео-Франс", сохраняется наивысший "красный" уровень природной опасности из-за паводков. Еще трем департаментам присвоен повышенный "оранжевый" уровень погодной опасности.
Власти эвакуировали сотни человек из этих двух департаментов. Часть жителей, оставшихся без доступа в собственные дома, разместили в спортивных залах. На кадрах телеканалов видны полностью затопленные улицы и разлившиеся реки.
Как отметили в "Метео-Франс", количество осадков с января 2024 года превысило норму на 30% и составило 869,4 миллиметра. Таким образом, период с 1 января по 9 октября стал самым дождливым с 1959 года. А среда, 9 октября, стала самым дождливым днем года.
Как сообщал оператор энергосетей Enedis, к вечеру среды 67 тысячи домов во всей стране остались без электричества. Шторм "Кирк" привел к затоплению одного из зданий Национального собрания (нижней палаты парламента) в Париже. В самой столице сохраняется желтый уровень погодной опасности. Париж столкнулся с рекордными с 1920 года дождевыми осадками, уровень которых составил 70 миллиметров в сутки. По информации мэрии, уровень воды в Сене уже достиг 2,72 метра и продолжит увеличиваться.
Тропический шторм "Кирк" сформировался 30 сентября в центральной части Атлантического океана к юго-западу от Кабо-Верде.
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