https://ria.ru/20241011/fond-1977500005.html
Источник: Всемирный банк не даст Киеву тратить новый фонд на военные нужды
Источник: Всемирный банк не даст Киеву тратить новый фонд на военные нужды - РИА Новости, 11.10.2024
Источник: Всемирный банк не даст Киеву тратить новый фонд на военные нужды
Новый фонд финансовой помощи Украине, созданный Всемирным банком, не позволит Киеву использовать выделяемые средства на военные нужды, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T02:47
2024-10-11T02:47
2024-10-11T02:47
всемирный банк
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104244/60/1042446057_0:589:3000:2277_1920x0_80_0_0_d6275f0c4e3f19337f8675c8768f3a5c.jpg
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Новый фонд финансовой помощи Украине, созданный Всемирным банком, не позволит Киеву использовать выделяемые средства на военные нужды, заявил РИА Новости источник в российской дирекции Всемирного банка."В обсуждавшемся сегодня предложении руководства банка приводится прямой запрет на использование средств фонда на военные цели", - сообщил он агентству на условиях анонимности.Он также подтвердил, что решение о создании данного финансового посреднического фонда было утверждено Советом директоров Всемирного банка большинством голосов 10 октября.
https://ria.ru/20241010/frantsija-1977351523.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104244/60/1042446057_0:150:3000:2400_1920x0_80_0_0_d589a69088afe8c9b53e373e2102f727.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всемирный банк, украина, киев
Всемирный банк, Украина, Киев
Источник: Всемирный банк не даст Киеву тратить новый фонд на военные нужды
Всемирный банк не даст Киеву тратить средства из нового фонда на военные нужды
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Новый фонд финансовой помощи Украине, созданный Всемирным банком, не позволит Киеву использовать выделяемые средства на военные нужды, заявил РИА Новости источник в российской дирекции Всемирного банка.
"В обсуждавшемся сегодня предложении руководства банка приводится прямой запрет на использование средств фонда на военные цели", - сообщил он агентству на условиях анонимности.
Он также подтвердил, что решение о создании данного финансового посреднического фонда было утверждено Советом директоров Всемирного банка большинством голосов 10 октября.