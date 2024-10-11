https://ria.ru/20241011/fond-1977500005.html

Источник: Всемирный банк не даст Киеву тратить новый фонд на военные нужды

Источник: Всемирный банк не даст Киеву тратить новый фонд на военные нужды - РИА Новости, 11.10.2024

Источник: Всемирный банк не даст Киеву тратить новый фонд на военные нужды

Новый фонд финансовой помощи Украине, созданный Всемирным банком, не позволит Киеву использовать выделяемые средства на военные нужды, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T02:47

2024-10-11T02:47

2024-10-11T02:47

всемирный банк

украина

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104244/60/1042446057_0:589:3000:2277_1920x0_80_0_0_d6275f0c4e3f19337f8675c8768f3a5c.jpg

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Новый фонд финансовой помощи Украине, созданный Всемирным банком, не позволит Киеву использовать выделяемые средства на военные нужды, заявил РИА Новости источник в российской дирекции Всемирного банка."В обсуждавшемся сегодня предложении руководства банка приводится прямой запрет на использование средств фонда на военные цели", - сообщил он агентству на условиях анонимности.Он также подтвердил, что решение о создании данного финансового посреднического фонда было утверждено Советом директоров Всемирного банка большинством голосов 10 октября.

https://ria.ru/20241010/frantsija-1977351523.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

всемирный банк, украина, киев