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Финляндия планирует выделить Украине еще 277 миллионов евро - РИА Новости, 11.10.2024
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18:13 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/finljandija-1977663975.html
Финляндия планирует выделить Украине еще 277 миллионов евро
Финляндия планирует выделить Украине еще 277 миллионов евро - РИА Новости, 11.10.2024
Финляндия планирует выделить Украине еще 277 миллионов евро
Минобороны Финляндии выделит дополнительные 277 миллионов евро на оказание материальной поддержки Киеву, говорится в заявлении на официальном сайте финского... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:13
2024-10-11T18:13
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минобороны Финляндии выделит дополнительные 277 миллионов евро на оказание материальной поддержки Киеву, говорится в заявлении на официальном сайте финского военного ведомства. "Наибольшее увеличение ассигнований на финансирование материальной поддержки Украины составит 277 миллионов евро для закупок, запланированных на 2028-2032 годы", - говорится в сообщении минобороны. Кроме того, на 2024 год планируется выделить дополнительные 4,7 миллиона евро для покрытия расходов финских сил обороны, связанных с затратами на материальную поддержку Киева и обучение военнослужащих ВСУ. Министерство также планирует выделить дополнительные 15 миллионов евро на поддержку интеграции Финляндии в НАТО в области управления, разведки и ситуативной осведомленности. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241010/ugroza-1977414524.html
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в мире, украина, россия, финляндия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Финляндия, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Финляндия планирует выделить Украине еще 277 миллионов евро

Минобороны Финляндии выделит 277 миллионов евро на поддержку Украины

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские бронетранспортеры
Украинские бронетранспортеры - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские бронетранспортеры . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минобороны Финляндии выделит дополнительные 277 миллионов евро на оказание материальной поддержки Киеву, говорится в заявлении на официальном сайте финского военного ведомства.
«
"Наибольшее увеличение ассигнований на финансирование материальной поддержки Украины составит 277 миллионов евро для закупок, запланированных на 2028-2032 годы", - говорится в сообщении минобороны.
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Кроме того, на 2024 год планируется выделить дополнительные 4,7 миллиона евро для покрытия расходов финских сил обороны, связанных с затратами на материальную поддержку Киева и обучение военнослужащих ВСУ.
Министерство также планирует выделить дополнительные 15 миллионов евро на поддержку интеграции Финляндии в НАТО в области управления, разведки и ситуативной осведомленности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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