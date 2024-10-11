Финляндия планирует выделить Украине еще 277 миллионов евро
Минобороны Финляндии выделит 277 миллионов евро на поддержку Украины
Украинские бронетранспортеры . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минобороны Финляндии выделит дополнительные 277 миллионов евро на оказание материальной поддержки Киеву, говорится в заявлении на официальном сайте финского военного ведомства.
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"Наибольшее увеличение ассигнований на финансирование материальной поддержки Украины составит 277 миллионов евро для закупок, запланированных на 2028-2032 годы", - говорится в сообщении минобороны.
Кроме того, на 2024 год планируется выделить дополнительные 4,7 миллиона евро для покрытия расходов финских сил обороны, связанных с затратами на материальную поддержку Киева и обучение военнослужащих ВСУ.
Министерство также планирует выделить дополнительные 15 миллионов евро на поддержку интеграции Финляндии в НАТО в области управления, разведки и ситуативной осведомленности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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