https://ria.ru/20241011/finljandija-1977663975.html

Финляндия планирует выделить Украине еще 277 миллионов евро

Финляндия планирует выделить Украине еще 277 миллионов евро - РИА Новости, 11.10.2024

Финляндия планирует выделить Украине еще 277 миллионов евро

Минобороны Финляндии выделит дополнительные 277 миллионов евро на оказание материальной поддержки Киеву, говорится в заявлении на официальном сайте финского... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T18:13

2024-10-11T18:13

2024-10-11T18:13

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минобороны Финляндии выделит дополнительные 277 миллионов евро на оказание материальной поддержки Киеву, говорится в заявлении на официальном сайте финского военного ведомства. "Наибольшее увеличение ассигнований на финансирование материальной поддержки Украины составит 277 миллионов евро для закупок, запланированных на 2028-2032 годы", - говорится в сообщении минобороны. Кроме того, на 2024 год планируется выделить дополнительные 4,7 миллиона евро для покрытия расходов финских сил обороны, связанных с затратами на материальную поддержку Киева и обучение военнослужащих ВСУ. Министерство также планирует выделить дополнительные 15 миллионов евро на поддержку интеграции Финляндии в НАТО в области управления, разведки и ситуативной осведомленности. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241010/ugroza-1977414524.html

https://ria.ru/20241004/zelenskiy-1976334297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, финляндия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины