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В Феодосии продолжают тушить пожар на нефтебазе - РИА Новости, 11.10.2024
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11:12 11.10.2024 (обновлено: 11:40 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/feodosiya-1977543827.html
В Феодосии продолжают тушить пожар на нефтебазе
В Феодосии продолжают тушить пожар на нефтебазе - РИА Новости, 11.10.2024
В Феодосии продолжают тушить пожар на нефтебазе
Ликвидация пожара на нефтебазе в Феодосии продолжается, организована бесперебойная подача воды с моря, угрозы для населения нет, сообщил начальник крымского... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:12
2024-10-11T11:40
происшествия
феодосия
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Ликвидация пожара на нефтебазе в Феодосии продолжается, организована бесперебойная подача воды с моря, угрозы для населения нет, сообщил начальник крымского управления МЧС России Аркадий Ожигин.Ранее в пятницу глава администрации города Игорь Ткаченко сообщил, что факельное горение на нефтебазе практически прекратилось."В настоящие время работы по ликвидации пожара продолжаются, организована бесперебойная подача воды с моря, проводится пенная атака", - сказал Ожигин журналистам.По его словам, сил и средств достаточно, угроза для населения в настоящий момент отсутствует.Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром 7 октября. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.
https://ria.ru/20241011/feodosiya-1977537904.html
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происшествия, феодосия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей аксенов (политик), россия
Происшествия, Феодосия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сергей Аксенов (политик), Россия
В Феодосии продолжают тушить пожар на нефтебазе

Для ликвидации пожара на нефтебазе в Феодосии организовали подачу воды с моря

© СоцсетиВозгорание на феодосийской нефтебазе
Возгорание на феодосийской нефтебазе - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Соцсети
Возгорание на феодосийской нефтебазе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Ликвидация пожара на нефтебазе в Феодосии продолжается, организована бесперебойная подача воды с моря, угрозы для населения нет, сообщил начальник крымского управления МЧС России Аркадий Ожигин.
Ранее в пятницу глава администрации города Игорь Ткаченко сообщил, что факельное горение на нефтебазе практически прекратилось.
Ситуация в Феодосии после возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Жители, эвакуированные из-за пожара на нефтебазе в Феодосии, вернутся домой
Вчера, 10:50
"В настоящие время работы по ликвидации пожара продолжаются, организована бесперебойная подача воды с моря, проводится пенная атака", - сказал Ожигин журналистам.
По его словам, сил и средств достаточно, угроза для населения в настоящий момент отсутствует.
Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром 7 октября. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Феодосии не зафиксировали превышений загрязняющих веществ после пожара
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ПроисшествияФеодосияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сергей Аксенов (политик)Россия
 
 
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