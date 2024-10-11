https://ria.ru/20241011/feodosiya-1977543827.html

В Феодосии продолжают тушить пожар на нефтебазе

В Феодосии продолжают тушить пожар на нефтебазе - РИА Новости, 11.10.2024

В Феодосии продолжают тушить пожар на нефтебазе

Ликвидация пожара на нефтебазе в Феодосии продолжается, организована бесперебойная подача воды с моря, угрозы для населения нет, сообщил начальник крымского... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T11:12

2024-10-11T11:12

2024-10-11T11:40

происшествия

феодосия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергей аксенов (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Ликвидация пожара на нефтебазе в Феодосии продолжается, организована бесперебойная подача воды с моря, угрозы для населения нет, сообщил начальник крымского управления МЧС России Аркадий Ожигин.Ранее в пятницу глава администрации города Игорь Ткаченко сообщил, что факельное горение на нефтебазе практически прекратилось."В настоящие время работы по ликвидации пожара продолжаются, организована бесперебойная подача воды с моря, проводится пенная атака", - сказал Ожигин журналистам.По его словам, сил и средств достаточно, угроза для населения в настоящий момент отсутствует.Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром 7 октября. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.

https://ria.ru/20241011/feodosiya-1977537904.html

https://ria.ru/20241011/feodosija-1977523044.html

феодосия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, феодосия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей аксенов (политик), россия