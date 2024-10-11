https://ria.ru/20241011/feodosiya-1977543827.html
В Феодосии продолжают тушить пожар на нефтебазе
В Феодосии продолжают тушить пожар на нефтебазе - РИА Новости, 11.10.2024
В Феодосии продолжают тушить пожар на нефтебазе
Ликвидация пожара на нефтебазе в Феодосии продолжается, организована бесперебойная подача воды с моря, угрозы для населения нет, сообщил начальник крымского... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:12
2024-10-11T11:12
2024-10-11T11:40
происшествия
феодосия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергей аксенов (политик)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976689727_0:182:526:478_1920x0_80_0_0_b3050fb33522a0fc72a3e781b878fbdb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Ликвидация пожара на нефтебазе в Феодосии продолжается, организована бесперебойная подача воды с моря, угрозы для населения нет, сообщил начальник крымского управления МЧС России Аркадий Ожигин.Ранее в пятницу глава администрации города Игорь Ткаченко сообщил, что факельное горение на нефтебазе практически прекратилось."В настоящие время работы по ликвидации пожара продолжаются, организована бесперебойная подача воды с моря, проводится пенная атака", - сказал Ожигин журналистам.По его словам, сил и средств достаточно, угроза для населения в настоящий момент отсутствует.Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром 7 октября. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.
https://ria.ru/20241011/feodosiya-1977537904.html
https://ria.ru/20241011/feodosija-1977523044.html
феодосия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976689727_0:133:526:528_1920x0_80_0_0_7a4cc5e765b25278ff8fcbabcd505bd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, феодосия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей аксенов (политик), россия
Происшествия, Феодосия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сергей Аксенов (политик), Россия
В Феодосии продолжают тушить пожар на нефтебазе
Для ликвидации пожара на нефтебазе в Феодосии организовали подачу воды с моря