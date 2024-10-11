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Жители, эвакуированные из-за пожара на нефтебазе в Феодосии, вернутся домой - РИА Новости, 11.10.2024
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10:50 11.10.2024 (обновлено: 11:00 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/feodosiya-1977537904.html
Жители, эвакуированные из-за пожара на нефтебазе в Феодосии, вернутся домой
Жители, эвакуированные из-за пожара на нефтебазе в Феодосии, вернутся домой - РИА Новости, 11.10.2024
Жители, эвакуированные из-за пожара на нефтебазе в Феодосии, вернутся домой
Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе в Феодосии в Крыму местные жители смогут вернуться в свои дома в пятницу, сообщил журналистам глава администрации... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:50
2024-10-11T11:00
феодосия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе в Феодосии в Крыму местные жители смогут вернуться в свои дома в пятницу, сообщил журналистам глава администрации города Игорь Ткаченко.Ранее Ткаченко сообщал, что факельное горение на нефтебазе в Феодосии практически прекратилось."В связи с нормализацией ситуации сегодня будет принято решение о возвращении жителей в свои дома, о чём мы сообщим дополнительно. После этого выедут комиссии администрации города для оценки ущерба", - сказал Ткаченко.По его словам, ситуация на нефтебазе на данный момент стабилизирована."Несмотря на это, все сотрудники МЧС продолжают работать на своих местах, также задействованы все коммунальные службы и будут находиться на территории объекта до полной ликвидации пожара", - сказал Ткаченко.
https://ria.ru/20241011/feodosija-1977523044.html
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феодосия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Феодосия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жители, эвакуированные из-за пожара на нефтебазе в Феодосии, вернутся домой

Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе жители смогут вернуться домой в пятницу

© Фото : РИА Новости КрымСитуация в Феодосии после возгорания на нефтебазе
Ситуация в Феодосии после возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : РИА Новости Крым
Ситуация в Феодосии после возгорания на нефтебазе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе в Феодосии в Крыму местные жители смогут вернуться в свои дома в пятницу, сообщил журналистам глава администрации города Игорь Ткаченко.
Ранее Ткаченко сообщал, что факельное горение на нефтебазе в Феодосии практически прекратилось.
"В связи с нормализацией ситуации сегодня будет принято решение о возвращении жителей в свои дома, о чём мы сообщим дополнительно. После этого выедут комиссии администрации города для оценки ущерба", - сказал Ткаченко.
По его словам, ситуация на нефтебазе на данный момент стабилизирована.
"Несмотря на это, все сотрудники МЧС продолжают работать на своих местах, также задействованы все коммунальные службы и будут находиться на территории объекта до полной ликвидации пожара", - сказал Ткаченко.
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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ФеодосияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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