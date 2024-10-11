https://ria.ru/20241011/feodosiya-1977537904.html

Жители, эвакуированные из-за пожара на нефтебазе в Феодосии, вернутся домой

Жители, эвакуированные из-за пожара на нефтебазе в Феодосии, вернутся домой - РИА Новости, 11.10.2024

Жители, эвакуированные из-за пожара на нефтебазе в Феодосии, вернутся домой

Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе в Феодосии в Крыму местные жители смогут вернуться в свои дома в пятницу, сообщил журналистам глава администрации... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T10:50

2024-10-11T10:50

2024-10-11T11:00

феодосия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе в Феодосии в Крыму местные жители смогут вернуться в свои дома в пятницу, сообщил журналистам глава администрации города Игорь Ткаченко.Ранее Ткаченко сообщал, что факельное горение на нефтебазе в Феодосии практически прекратилось."В связи с нормализацией ситуации сегодня будет принято решение о возвращении жителей в свои дома, о чём мы сообщим дополнительно. После этого выедут комиссии администрации города для оценки ущерба", - сказал Ткаченко.По его словам, ситуация на нефтебазе на данный момент стабилизирована."Несмотря на это, все сотрудники МЧС продолжают работать на своих местах, также задействованы все коммунальные службы и будут находиться на территории объекта до полной ликвидации пожара", - сказал Ткаченко.

https://ria.ru/20241011/feodosija-1977523044.html

феодосия

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феодосия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)