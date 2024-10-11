https://ria.ru/20241011/evrosoyuz-1977636163.html

Источник: у ЕС нет данных об участии военных КНДР в конфликте на Украине

Источник: у ЕС нет данных об участии военных КНДР в конфликте на Украине - РИА Новости, 11.10.2024

Источник: у ЕС нет данных об участии военных КНДР в конфликте на Украине

У ЕС нет информации, подтверждающей участие военных КНДР в конфликте на Украине, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:26

2024-10-11T16:26

2024-10-11T16:27

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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. У ЕС нет информации, подтверждающей участие военных КНДР в конфликте на Украине, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "У нас нет доказательств, которые бы это подтверждали", - сказал он. Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён 8 октября заявил, что, по его мнению, Северная Корея якобы может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости". Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор бессрочный, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Четвертая статья данного договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

https://ria.ru/20241008/kndr-1976883276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, брюссель, владимир путин, евросоюз, оон