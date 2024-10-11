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Источник: у ЕС нет данных об участии военных КНДР в конфликте на Украине - РИА Новости, 11.10.2024
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16:26 11.10.2024 (обновлено: 16:27 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/evrosoyuz-1977636163.html
Источник: у ЕС нет данных об участии военных КНДР в конфликте на Украине
Источник: у ЕС нет данных об участии военных КНДР в конфликте на Украине - РИА Новости, 11.10.2024
Источник: у ЕС нет данных об участии военных КНДР в конфликте на Украине
У ЕС нет информации, подтверждающей участие военных КНДР в конфликте на Украине, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:26
2024-10-11T16:27
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. У ЕС нет информации, подтверждающей участие военных КНДР в конфликте на Украине, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "У нас нет доказательств, которые бы это подтверждали", - сказал он. Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён 8 октября заявил, что, по его мнению, Северная Корея якобы может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости". Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор бессрочный, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Четвертая статья данного договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html
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в мире, россия, украина, брюссель, владимир путин, евросоюз, оон
В мире, Россия, Украина, Брюссель, Владимир Путин, Евросоюз, ООН
Источник: у ЕС нет данных об участии военных КНДР в конфликте на Украине

У ЕС нет данных об участии военных КНДР в конфликте на Украине на стороне России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. У ЕС нет информации, подтверждающей участие военных КНДР в конфликте на Украине, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"У нас нет доказательств, которые бы это подтверждали", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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22 июня, 08:00
Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён 8 октября заявил, что, по его мнению, Северная Корея якобы может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России.
Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости".
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор бессрочный, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Четвертая статья данного договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения главной базы Корейской народной армии - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
В Сеуле считают, что КНДР может направить военных на Украину
8 октября, 08:55
 
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