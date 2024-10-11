https://ria.ru/20241011/eks-voennyy-1977503911.html

"Как будто границы нет". Экс-военный ВСУ рассказал о польской таможне

"Как будто границы нет". Экс-военный ВСУ рассказал о польской таможне - РИА Новости, 11.10.2024

"Как будто границы нет". Экс-военный ВСУ рассказал о польской таможне

Военнослужащие ВСУ, отправлявшиеся на обучение в Польшу, проходили польскую таможню без каких-либо отметок в паспорте о пересечении границы, рассказал РИА... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T04:36

2024-10-11T04:36

2024-10-11T04:36

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германия

вооруженные силы украины

в мире

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БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, отправлявшиеся на обучение в Польшу, проходили польскую таможню без каких-либо отметок в паспорте о пересечении границы, рассказал РИА Новости экс-военный ВСУ, который бежал из тренировочного лагеря в Польше. "Пропускной пункт на границе, именно украинский, таможенный, мы прошли с украинским паспортом, не с "загранкой" (загранпаспортом - ред.), штампы никакие не ставили, а на этом, на польском, мы показали "загранники", у кого есть, (а) у кого нет, тоже показали украинский паспорт, никаких отметок, бумажек, ничего не давали, не ставили, просто прошли и все. Ну, как будто границы нет", - рассказал собеседник агентства. Его после мобилизации отправили в Польшу на обучение заряжающим танка Leopard, оттуда он сбежал и легализовался в Германии как беженец. По словам экс-военного ВСУ, у польской стороны такой процесс пересечения границы не вызывал никаких вопросов. При этом он отметил, что всех украинских военнослужащих переодели в спортивные костюмы и границу они проходили под видом гражданских.

https://ria.ru/20241004/lukashenko-1976380880.html

https://ria.ru/20241002/polsha-1975914069.html

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польша, германия, вооруженные силы украины, в мире