https://ria.ru/20241011/dtp-1977657525.html
Число пострадавших в ДТП под Астраханью увеличилось
Число пострадавших в ДТП под Астраханью увеличилось - РИА Новости, 11.10.2024
Число пострадавших в ДТП под Астраханью увеличилось
Число пострадавших в ДТП под Астраханью увеличилось до 17, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:48
2024-10-11T17:48
2024-10-11T17:57
происшествия
астрахань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астраханская область
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП под Астраханью увеличилось до 17, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль, по предварительным данным, выехал на встречную полосу перед автобусом в Астраханской области, три человека погибли, 14 пострадали."Число пострадавших в ДТП под Астраханью увеличилось до 17 человек. На месте работает 16 специалистов МЧС России и четыре единицы техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241011/gosavtoinspektsiya-1977608348.html
астрахань
россия
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Кадры с места ДТП под Астраханью, где пострадали 17 человек
Число пострадавших в ДТП под Астраханью увеличилось до 17, сообщили в МЧС
2024-10-11T17:48
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астраханская область
Происшествия, Астрахань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Астраханская область
Число пострадавших в ДТП под Астраханью увеличилось
МЧС: число пострадавших в ДТП в Астраханской области увеличилось до 17 человек