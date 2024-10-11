https://ria.ru/20241011/dtp-1977657525.html

Число пострадавших в ДТП под Астраханью увеличилось

Число пострадавших в ДТП под Астраханью увеличилось - РИА Новости, 11.10.2024

Число пострадавших в ДТП под Астраханью увеличилось

Число пострадавших в ДТП под Астраханью увеличилось до 17, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T17:48

2024-10-11T17:48

2024-10-11T17:57

происшествия

астрахань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

астраханская область

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП под Астраханью увеличилось до 17, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль, по предварительным данным, выехал на встречную полосу перед автобусом в Астраханской области, три человека погибли, 14 пострадали."Число пострадавших в ДТП под Астраханью увеличилось до 17 человек. На месте работает 16 специалистов МЧС России и четыре единицы техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241011/gosavtoinspektsiya-1977608348.html

астрахань

россия

астраханская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места ДТП под Астраханью, где пострадали 17 человек Число пострадавших в ДТП под Астраханью увеличилось до 17, сообщили в МЧС 2024-10-11T17:48 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астраханская область