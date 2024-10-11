https://ria.ru/20241011/drony-1977583428.html
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 11.10.2024
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:17
2024-10-11T13:17
2024-10-11T13:21
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
безопасность
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БЕЛГОРОД, 11 окт – РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Четыре населённых пункта атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он. По словам Гладкова, из-за атаки дрона-камикадзе в Волоконовском районе вблизи хутора Екатериновка поврежден припаркованный автомобиль, а в селе Тишанка БПЛА повредил кровлю частного домовладения. В селе Салтыково Белгородского района в результате удара FPV-дрона поврежден капот легкового автомобиля. Кроме того, в результате атаки украинских беспилотников в Шебекино были повреждены две крыши. "В городе Шебекино в результате атаки беспилотника пробита кровля производственного здания одного из предприятий. Ещё один дрон был подавлен системой РЭБ, в результате его падения повреждена крыша жилого дома", - написал глава Белгородской области.
https://ria.ru/20241011/pvo-1977555345.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области