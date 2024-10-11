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ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 11.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 11.10.2024 (обновлено: 13:21 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/drony-1977583428.html
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 11.10.2024
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:17
2024-10-11T13:21
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
безопасность
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БЕЛГОРОД, 11 окт – РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Четыре населённых пункта атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он. По словам Гладкова, из-за атаки дрона-камикадзе в Волоконовском районе вблизи хутора Екатериновка поврежден припаркованный автомобиль, а в селе Тишанка БПЛА повредил кровлю частного домовладения. В селе Салтыково Белгородского района в результате удара FPV-дрона поврежден капот легкового автомобиля. Кроме того, в результате атаки украинских беспилотников в Шебекино были повреждены две крыши. "В городе Шебекино в результате атаки беспилотника пробита кровля производственного здания одного из предприятий. Ещё один дрон был подавлен системой РЭБ, в результате его падения повреждена крыша жилого дома", - написал глава Белгородской области.
https://ria.ru/20241011/pvo-1977555345.html
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белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки дрона-камикадзе ВСУ на газель вблизи хутора Екатериновка в Белгородской области. 11 октября 2024
Последствия атаки дрона-камикадзе ВСУ на газель вблизи хутора Екатериновка в Белгородской области. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки дрона-камикадзе ВСУ на газель вблизи хутора Екатериновка в Белгородской области. 11 октября 2024
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БЕЛГОРОД, 11 окт – РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Четыре населённых пункта атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.
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По словам Гладкова, из-за атаки дрона-камикадзе в Волоконовском районе вблизи хутора Екатериновка поврежден припаркованный автомобиль, а в селе Тишанка БПЛА повредил кровлю частного домовладения. В селе Салтыково Белгородского района в результате удара FPV-дрона поврежден капот легкового автомобиля.
Кроме того, в результате атаки украинских беспилотников в Шебекино были повреждены две крыши.
"В городе Шебекино в результате атаки беспилотника пробита кровля производственного здания одного из предприятий. Ещё один дрон был подавлен системой РЭБ, в результате его падения повреждена крыша жилого дома", - написал глава Белгородской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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