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Внешний долг России достиг минимального размера впервые с 2006 года - РИА Новости, 11.10.2024
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16:15 11.10.2024 (обновлено: 16:27 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/dolg-1977634924.html
Внешний долг России достиг минимального размера впервые с 2006 года
Внешний долг России достиг минимального размера впервые с 2006 года - РИА Новости, 11.10.2024
Внешний долг России достиг минимального размера впервые с 2006 года
Внешний долг России впервые с 2006 года опустился ниже 300 миллиардов долларов: на 1 октября он составил 293,4 миллиарда долларов, снизившись с начала текущего... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:15
2024-10-11T16:27
экономика
россия
сша
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Внешний долг России впервые с 2006 года опустился ниже 300 миллиардов долларов: на 1 октября он составил 293,4 миллиарда долларов, снизившись с начала текущего года на 7,7%, следует из данных ЦБ. "По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2024 года составил 293,4 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2024 года на 24,5 миллиарда долларов США, или на 7,7%", - сказано в сообщении. Это минимальный размер внешнего долга России с 1 октября 2006 года, тогда он составлял 269,5 миллиарда долларов.За третий квартал внешний долг России опустился на 8,5 миллиарда долларов, или почти на 3%. Главным образом это произошло за счет падения обязательств реального сектора экономики - сразу на 11,1 миллиарда долларов, или на 6,9%. Это сокращение стало максимальным для компаний за год, а объем долга опустился до наименьших значений с 1 октября 2006 года.Кроме того, свои внешние обязательства сократил и госсектор - на 1,3 миллиарда долларов, или на 4,2% за квартал. Объем их задолженности составил чуть меньше 31 миллиарда долларов, что является минимумом с конца 2015 года.А вот Центральный банк и кредитные организации, наоборот, увеличили долг перед иностранцами почти на 4 миллиарда долларов, или на 4,1% за июль-сентябрь. В результате он достиг максимальных за два года 101,5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20241003/ssha-1976143363.html
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экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Внешний долг России достиг минимального размера впервые с 2006 года

Внешний долг России опустился ниже 300 миллиардов долларов впервые с 2006 года

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Внешний долг России впервые с 2006 года опустился ниже 300 миллиардов долларов: на 1 октября он составил 293,4 миллиарда долларов, снизившись с начала текущего года на 7,7%, следует из данных ЦБ.
"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2024 года составил 293,4 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2024 года на 24,5 миллиарда долларов США, или на 7,7%", - сказано в сообщении.
Это минимальный размер внешнего долга России с 1 октября 2006 года, тогда он составлял 269,5 миллиарда долларов.
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Кроме того, свои внешние обязательства сократил и госсектор - на 1,3 миллиарда долларов, или на 4,2% за квартал. Объем их задолженности составил чуть меньше 31 миллиарда долларов, что является минимумом с конца 2015 года.
А вот Центральный банк и кредитные организации, наоборот, увеличили долг перед иностранцами почти на 4 миллиарда долларов, или на 4,1% за июль-сентябрь. В результате он достиг максимальных за два года 101,5 миллиарда долларов.
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