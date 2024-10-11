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С начала суток ВСУ выпустили 41 снаряд по ДНР - РИА Новости, 11.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:21 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/dnr-1977621491.html
С начала суток ВСУ выпустили 41 снаряд по ДНР
С начала суток ВСУ выпустили 41 снаряд по ДНР - РИА Новости, 11.10.2024
С начала суток ВСУ выпустили 41 снаряд по ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили по районам Донецка и Горловки 41 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:21
2024-10-11T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
петровский район
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили по районам Донецка и Горловки 41 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.10 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 04.00 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным представительства, ВСУ с 9.00 по 14.35 выпустили еще 36 снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка и Калининскому и Никитовскому районам Горловки, девять из них - кассетного типа. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20241011/svo-1977585540.html
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донецк
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в мире, донецк, горловка, петровский район, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Петровский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
С начала суток ВСУ выпустили 41 снаряд по ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 41 кассетный снаряд

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили по районам Донецка и Горловки 41 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.10 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 04.00 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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По данным представительства, ВСУ с 9.00 по 14.35 выпустили еще 36 снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка и Калининскому и Никитовскому районам Горловки, девять из них - кассетного типа.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаПетровский районСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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