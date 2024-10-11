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В Днепропетровске снова прогремели взрывы - РИА Новости, 11.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:39 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/dnepropetrovsk-1977695328.html
В Днепропетровске снова прогремели взрывы
В Днепропетровске снова прогремели взрывы - РИА Новости, 11.10.2024
В Днепропетровске снова прогремели взрывы
Новая серия взрывов прогремела в пятницу в Днепропетровске на востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T23:39
2024-10-11T23:39
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
павлодар
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Новая серия взрывов прогремела в пятницу в Днепропетровске на востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". Менее часа назад издание уже сообщало о взрыве в городе, позднее стало известно о взрыве в Павлодаре Днепропетровской области. "Снова сообщают о взрывах в Днепре (Днепропетровске - ред.)", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
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днепропетровск
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в мире, днепропетровск, украина, павлодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Павлодар
В Днепропетровске снова прогремели взрывы

"Страна.ua": в Днепропетровске прогремела новая серия взрывов

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Новая серия взрывов прогремела в пятницу в Днепропетровске на востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Менее часа назад издание уже сообщало о взрыве в городе, позднее стало известно о взрыве в Павлодаре Днепропетровской области.
«
"Снова сообщают о взрывах в Днепре (Днепропетровске - ред.)", - говорится в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраинаПавлодар
 
 
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