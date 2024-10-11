https://ria.ru/20241011/dnepropetrovsk-1977695328.html
В Днепропетровске снова прогремели взрывы
В Днепропетровске снова прогремели взрывы - РИА Новости, 11.10.2024
В Днепропетровске снова прогремели взрывы
Новая серия взрывов прогремела в пятницу в Днепропетровске на востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T23:39
2024-10-11T23:39
2024-10-11T23:39
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Новая серия взрывов прогремела в пятницу в Днепропетровске на востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". Менее часа назад издание уже сообщало о взрыве в городе, позднее стало известно о взрыве в Павлодаре Днепропетровской области. "Снова сообщают о взрывах в Днепре (Днепропетровске - ред.)", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Павлодар
В Днепропетровске снова прогремели взрывы
"Страна.ua": в Днепропетровске прогремела новая серия взрывов