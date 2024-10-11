https://ria.ru/20241011/discord-1977500887.html

Причиной штрафа Discord в России стала пропаганда ЛГБТ* и педофилии

Причиной штрафа Discord в России стала пропаганда ЛГБТ* и педофилии - РИА Новости, 11.10.2024

Причиной штрафа Discord в России стала пропаганда ЛГБТ* и педофилии

Штраф в 3,5 миллиона рублей был назначен платформе Discord из-за контента, содержащего пропаганду ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ),... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T03:04

2024-10-11T03:04

2024-10-11T03:05

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977044469_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_0a50e52f445e1236aff3f3253f7cd7fd.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Штраф в 3,5 миллиона рублей был назначен платформе Discord из-за контента, содержащего пропаганду ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), педофилию и смену пола, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее в Таганском суде Москвы сообщили РИА Новости, что компания Discord была оштрафована на 3,5 миллиона рублей по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ (отказ ограничить доступ к публикациям). "Установлено, что организация Discord Inc. не исполнила свои обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и по принятию мер по ограничению доступа к противоправной информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола", - говорится в документе. Согласно материалам, в Роскомнадзор было направлено письмо из Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, которая выявила в ходе мониторинга Discord, что владельцы платформы так и не приняли мер к ограничению запрещенного контента. Ведомство составило протокол по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ за отказ ограничить доступ к публикациям, после чего суд оштрафовал компанию на 3,5 миллиона рублей. Представитель соцсети в суд не явился. В минувший вторник Роскомнадзор граничил доступ к мессенджеру Discord в связи с нарушением требований российского законодательства. Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20241010/roskomnadzor-1977443573.html

https://ria.ru/20241005/xolidayboy-1976525487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)