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В Дагестане возбудили новое дело после сбыта фальшивых купюр - РИА Новости, 11.10.2024
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19:48 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/dagestan-1977679796.html
В Дагестане возбудили новое дело после сбыта фальшивых купюр
В Дагестане возбудили новое дело после сбыта фальшивых купюр - РИА Новости, 11.10.2024
В Дагестане возбудили новое дело после сбыта фальшивых купюр
Новое уголовное дело возбуждено по факту создания в Дагестане межрегионального преступного сообщества фальшивомонетчиков, которым удалось сбыть поддельные... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T19:48
2024-10-11T19:48
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МАХАЧКАЛА, 11 окт - РИА Новости. Новое уголовное дело возбуждено по факту создания в Дагестане межрегионального преступного сообщества фальшивомонетчиков, которым удалось сбыть поддельные купюры на сумму более 9,9 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по СКФО. "Следственной частью ГУ МВД России по СКФО возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества фальшивомонетчиков на территории Республики Дагестан… В отношении организатора и участников преступного сообщества возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 и частью 2 статьи 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что весной 2023 года в СКФО было ликвидировано крупное производство поддельных денег. В нескольких регионах были задержаны 11 человек, которые занимались изготовлением и сбытом фальшивых купюр. В ходе дальнейшего расследования дела правоохранители установили, что в июне 2022 года 57-летний мужчина в Дагестане создал межрегиональное преступное сообщество. Оно состояло из двух функционально обособленных структурных подразделений, действующих под единым руководством на территории нескольких регионов Северного Кавказа. Целью было изготовление для сбыта поддельных купюр российской и иностранной валюты. По версии следствия, с июня 2022 по март 2023 года на территории Дагестана, Ингушетии, Ставропольского края и Ростовской области злоумышленники сбыли 1982 поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей на общую сумму более 9,9 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240802/rbk-1963658765.html
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происшествия, россия, скфо, северный кавказ
Происшествия, Россия, СКФО, Северный Кавказ
В Дагестане возбудили новое дело после сбыта фальшивых купюр

В Дагестане завели дело после создания преступного сообщества фальшивомонетчиков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД
Автомобиль МВД - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МАХАЧКАЛА, 11 окт - РИА Новости. Новое уголовное дело возбуждено по факту создания в Дагестане межрегионального преступного сообщества фальшивомонетчиков, которым удалось сбыть поддельные купюры на сумму более 9,9 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по СКФО.
"Следственной частью ГУ МВД России по СКФО возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества фальшивомонетчиков на территории Республики Дагестан… В отношении организатора и участников преступного сообщества возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 и частью 2 статьи 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
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В ведомстве напомнили, что весной 2023 года в СКФО было ликвидировано крупное производство поддельных денег. В нескольких регионах были задержаны 11 человек, которые занимались изготовлением и сбытом фальшивых купюр.
В ходе дальнейшего расследования дела правоохранители установили, что в июне 2022 года 57-летний мужчина в Дагестане создал межрегиональное преступное сообщество. Оно состояло из двух функционально обособленных структурных подразделений, действующих под единым руководством на территории нескольких регионов Северного Кавказа. Целью было изготовление для сбыта поддельных купюр российской и иностранной валюты.
По версии следствия, с июня 2022 по март 2023 года на территории Дагестана, Ингушетии, Ставропольского края и Ростовской области злоумышленники сбыли 1982 поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей на общую сумму более 9,9 миллионов рублей.
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