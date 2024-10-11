https://ria.ru/20241011/byudzhet-1977511952.html

Власти Москвы рассказали о расходах бюджета на социальную поддержку

Власти Москвы рассказали о расходах бюджета на социальную поддержку - РИА Новости, 11.10.2024

Власти Москвы рассказали о расходах бюджета на социальную поддержку

Правительство Москвы одобрило проект городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, сообщается на сайте мэра Сергея Собянина и... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T08:08

2024-10-11T08:08

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство Москвы одобрило проект городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, сообщается на сайте мэра Сергея Собянина и правительства столицы.Ранее в четверг правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы."Правительство Москвы одобрило проект городского закона "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов", - говорится в тексте.Отмечается, что бюджет формировался исходя из стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2030 года, ожидаемых итогов исполнения бюджета 2024 года и базового сценария прогноза социально-экономического развития Москвы на ближайшие три года."В 2022-2023 годах столичная экономика в целом прошла период адаптации к беспрецедентному санкционному давлению недружественных стран и сегодня находится на траектории сбалансированного роста. Активное внедрение отечественных технологических разработок, снижение зависимости от импорта оборудования и комплектующих, замещение продукции из недружественных государств, высокий уровень занятости населения позволяют прогнозировать ее дальнейшее поступательное развитие в ближайшие три года", - отметили в материале.Расходы бюджета Москвы в 2025 году на социальную поддержку жителей составят 737,1 миллиарда рублей, сообщили столичные власти."Расходы на реализацию государственных программ города Москвы в проекте бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов: социальная поддержка жителей - 737,1 миллиарда рублей - 2025 год; 2 237,7 миллиарда рублей - за три года, 2025-2027", - говорится в сводке на сайте.

https://ria.ru/20240513/dokhody-1945550000.html

https://ria.ru/20241011/zoloto-1977451201.html

https://ria.ru/20241010/moskva-1977465838.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва