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Власти Москвы рассказали о расходах бюджета на социальную поддержку - РИА Новости, 11.10.2024
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08:08 11.10.2024 (обновлено: 08:36 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/byudzhet-1977511952.html
Власти Москвы рассказали о расходах бюджета на социальную поддержку
Власти Москвы рассказали о расходах бюджета на социальную поддержку - РИА Новости, 11.10.2024
Власти Москвы рассказали о расходах бюджета на социальную поддержку
Правительство Москвы одобрило проект городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, сообщается на сайте мэра Сергея Собянина и... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T08:08
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство Москвы одобрило проект городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, сообщается на сайте мэра Сергея Собянина и правительства столицы.Ранее в четверг правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы."Правительство Москвы одобрило проект городского закона "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов", - говорится в тексте.Отмечается, что бюджет формировался исходя из стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2030 года, ожидаемых итогов исполнения бюджета 2024 года и базового сценария прогноза социально-экономического развития Москвы на ближайшие три года."В 2022-2023 годах столичная экономика в целом прошла период адаптации к беспрецедентному санкционному давлению недружественных стран и сегодня находится на траектории сбалансированного роста. Активное внедрение отечественных технологических разработок, снижение зависимости от импорта оборудования и комплектующих, замещение продукции из недружественных государств, высокий уровень занятости населения позволяют прогнозировать ее дальнейшее поступательное развитие в ближайшие три года", - отметили в материале.Расходы бюджета Москвы в 2025 году на социальную поддержку жителей составят 737,1 миллиарда рублей, сообщили столичные власти."Расходы на реализацию государственных программ города Москвы в проекте бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов: социальная поддержка жителей - 737,1 миллиарда рублей - 2025 год; 2 237,7 миллиарда рублей - за три года, 2025-2027", - говорится в сводке на сайте.
https://ria.ru/20240513/dokhody-1945550000.html
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Власти Москвы рассказали о расходах бюджета на социальную поддержку

Расходы бюджета Москвы на соцподдержку за год составят 737,1 миллиарда рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство Москвы одобрило проект городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, сообщается на сайте мэра Сергея Собянина и правительства столицы.
Ранее в четверг правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы.
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13 мая, 12:35
"Правительство Москвы одобрило проект городского закона "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов", - говорится в тексте.
Отмечается, что бюджет формировался исходя из стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2030 года, ожидаемых итогов исполнения бюджета 2024 года и базового сценария прогноза социально-экономического развития Москвы на ближайшие три года.
"В 2022-2023 годах столичная экономика в целом прошла период адаптации к беспрецедентному санкционному давлению недружественных стран и сегодня находится на траектории сбалансированного роста. Активное внедрение отечественных технологических разработок, снижение зависимости от импорта оборудования и комплектующих, замещение продукции из недружественных государств, высокий уровень занятости населения позволяют прогнозировать ее дальнейшее поступательное развитие в ближайшие три года", - отметили в материале.
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Вчера, 08:00
Расходы бюджета Москвы в 2025 году на социальную поддержку жителей составят 737,1 миллиарда рублей, сообщили столичные власти.
"Расходы на реализацию государственных программ города Москвы в проекте бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов: социальная поддержка жителей - 737,1 миллиарда рублей - 2025 год; 2 237,7 миллиарда рублей - за три года, 2025-2027", - говорится в сводке на сайте.
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