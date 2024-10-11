https://ria.ru/20241011/burya-1977690065.html

На Земле завершилась магнитная буря

На Земле завершилась магнитная буря - РИА Новости, 11.10.2024

На Земле завершилась магнитная буря

Интенсивная магнитная буря, продолжавшаяся на Земле почти сутки, закончилась, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T22:16

2024-10-11T22:16

2024-10-11T22:16

космос - риа наука

земля

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Интенсивная магнитная буря, продолжавшаяся на Земле почти сутки, закончилась, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Ранее синоптик сообщал, что солнечная вспышка максимального уровня Х1,8 произошла около 5:00 мск в среду, 9 октября. Она стала причиной магнитных бурь. "Сильная магнитная буря, продолжавшаяся на Земле почти сутки, завершилась. В настоящее время геомагнитное поле колеблется в диапазоне от неустойчивого состояния до уровня слабых возмущений", - написал Леус в своем Telegram-канале. Специалист отметил, что в течение предстоящих суток еще возможны отдельные непродолжительные периоды слабых магнитных бурь, но основная масса солнечного вещества миновала Землю.

https://ria.ru/20241011/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

земля

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, земля, михаил леус, центр "фобос"