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На Земле завершилась магнитная буря - РИА Новости, 11.10.2024
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22:16 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/burya-1977690065.html
На Земле завершилась магнитная буря
На Земле завершилась магнитная буря - РИА Новости, 11.10.2024
На Земле завершилась магнитная буря
Интенсивная магнитная буря, продолжавшаяся на Земле почти сутки, закончилась, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T22:16
2024-10-11T22:16
космос - риа наука
земля
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Интенсивная магнитная буря, продолжавшаяся на Земле почти сутки, закончилась, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Ранее синоптик сообщал, что солнечная вспышка максимального уровня Х1,8 произошла около 5:00 мск в среду, 9 октября. Она стала причиной магнитных бурь. "Сильная магнитная буря, продолжавшаяся на Земле почти сутки, завершилась. В настоящее время геомагнитное поле колеблется в диапазоне от неустойчивого состояния до уровня слабых возмущений", - написал Леус в своем Telegram-канале. Специалист отметил, что в течение предстоящих суток еще возможны отдельные непродолжительные периоды слабых магнитных бурь, но основная масса солнечного вещества миновала Землю.
https://ria.ru/20241011/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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космос - риа наука, земля, михаил леус, центр "фобос"
Космос - РИА Наука, Земля, Михаил Леус, Центр "Фобос"
На Земле завершилась магнитная буря

Леус: сильная магнитная буря на Земле, продолжавшаяся почти сутки, завершилась

© AP PhotoВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo
Вспышка на солнце . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Интенсивная магнитная буря, продолжавшаяся на Земле почти сутки, закончилась, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее синоптик сообщал, что солнечная вспышка максимального уровня Х1,8 произошла около 5:00 мск в среду, 9 октября. Она стала причиной магнитных бурь.
«
"Сильная магнитная буря, продолжавшаяся на Земле почти сутки, завершилась. В настоящее время геомагнитное поле колеблется в диапазоне от неустойчивого состояния до уровня слабых возмущений", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Специалист отметил, что в течение предстоящих суток еще возможны отдельные непродолжительные периоды слабых магнитных бурь, но основная масса солнечного вещества миновала Землю.
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