https://ria.ru/20241011/bryansk-1977547269.html
ПВО сбила беспилотник над Брянской областью
ПВО сбила беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 11.10.2024
ПВО сбила беспилотник над Брянской областью
Дежурные средства ПВО около 10.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:19
2024-10-11T11:19
2024-10-11T11:28
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брянская область
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 10.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ."Одиннадцатого октября около 10.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Ранее утром в министерстве сообщили об уничтожении за прошедшую ночь десяти украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областями.
https://ria.ru/20241009/minoborony-1977087680.html
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брянская область, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Курская область
ПВО сбила беспилотник над Брянской областью
ПВО сбила беспилотник над Брянской областью около 10.40