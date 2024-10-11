https://ria.ru/20241011/bryansk-1977547269.html

ПВО сбила беспилотник над Брянской областью

ПВО сбила беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 11.10.2024

ПВО сбила беспилотник над Брянской областью

Дежурные средства ПВО около 10.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T11:19

2024-10-11T11:19

2024-10-11T11:28

специальная военная операция на украине

брянская область

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курская область

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 10.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ."Одиннадцатого октября около 10.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Ранее утром в министерстве сообщили об уничтожении за прошедшую ночь десяти украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областями.

https://ria.ru/20241009/minoborony-1977087680.html

брянская область

россия

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брянская область, россия, курская область