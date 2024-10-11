Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 11.10.2024 (обновлено: 11:28 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/bryansk-1977547269.html
ПВО сбила беспилотник над Брянской областью
ПВО сбила беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 11.10.2024
ПВО сбила беспилотник над Брянской областью
Дежурные средства ПВО около 10.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:19
2024-10-11T11:28
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7e48a809fab9b6657b0183d32d8c20a.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 10.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ."Одиннадцатого октября около 10.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Ранее утром в министерстве сообщили об уничтожении за прошедшую ночь десяти украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областями.
https://ria.ru/20241009/minoborony-1977087680.html
брянская область
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743664_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_010cc2b75ff9cab3b1bf4f90c3917f47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Курская область
ПВО сбила беспилотник над Брянской областью

ПВО сбила беспилотник над Брянской областью около 10.40

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 10.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ.
"Одиннадцатого октября около 10.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Ранее утром в министерстве сообщили об уничтожении за прошедшую ночь десяти украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областями.
Зенитный ракетный комплекс Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Силы ПВО уничтожили 47 беспилотников над пятью регионами России
9 октября, 07:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала