https://ria.ru/20241011/britaniya-1977606640.html

В Британии рассказали о новых обвинениях против экс-владельца Harrods

В Британии рассказали о новых обвинениях против экс-владельца Harrods - РИА Новости, 11.10.2024

В Британии рассказали о новых обвинениях против экс-владельца Harrods

Британская полиция сообщила, что зафиксировала 40 новых обвинений в сексуальном насилии против покойного египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, бывшего... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:38

2024-10-11T14:38

2024-10-11T17:35

в мире

лондон

происшествия

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Британская полиция сообщила, что зафиксировала 40 новых обвинений в сексуальном насилии против покойного египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, бывшего владельца лондонского универмага Harrods. Ранее сообщалось, что число женщин, обвинивших Аль-Файеда в сексуальном насилии, достигло 60. "Мы зафиксировали 40 новых обвинений, касающихся 40 жертв, переживших насилие, и охватывающих преступления, включая сексуальное насилие и изнасилование, совершенные в период с 1979 по 2013 год", - приводится слова представителя полиции в сообщении. Полиция отмечает, что число обвинений возросло после трансляции документального фильма, в котором пять женщин заявили, что подверглись насилию со стороны миллиардера, которому, по словам адвокатов, помогали люди, работавшие на него. Египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед, чей старший сын Доди встречался с принцессой Дианой после её развода, скончался в прошлом году в возрасте 94 лет. Он переехал в Лондон в 1960-х годах. Аль-Файед был наиболее известен как бывший владелец универмага Harrods и футбольного клуба "Фулхэм".

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в мире, лондон, происшествия