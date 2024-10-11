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Бочаров: план развития разработают для больницы Волгоградской области - РИА Новости, 11.10.2024
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Волгоградская область
 
13:10 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/bocharov-1977575952.html
Бочаров: план развития разработают для больницы Волгоградской области
Бочаров: план развития разработают для больницы Волгоградской области - РИА Новости, 11.10.2024
Бочаров: план развития разработают для больницы Волгоградской области
Пятилетний план развития разработают для крупнейшего медицинского учреждения Волгоградской области – областной больницы №1, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:10
2024-10-11T13:10
волгоградская область
андрей бочаров
медучреждения
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ВОЛГОГРАД, 11 окт – РИА Новости. Пятилетний план развития разработают для крупнейшего медицинского учреждения Волгоградской области – областной больницы №1, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По информации администрации Волгоградской области, в областной больнице №1 в данный момент идет модернизация, уже отремонтированы помещения общей площадью свыше 12,5 тысячи квадратных метров. Отмечается, что сейчас главная задача – создание передового ЛОР-центра на базе медучреждения, где будут лечить и детей, и взрослых. Также тут проводят капитальный ремонт в нейрохирургическом корпусе. "Больница изменилась — прогресс серьезный. Но требуется дальнейшее продолжение работы. В течение следующих пяти лет должны быть завершены все основные работы по развитию первой областной больницы с учетом сформулированных в ходе этой рабочей поездки предложений", - цитирует администрация в сообщении слова Бочарова во время посещения больницы. Отмечается, что губернатор поставил перед профильными ведомствами задачу сформировать пятилетний план по развитию медучреждения до конца года, куда должны войти предложения и по созданию реабилитационного центра для жителей региона, в том числе для ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции.
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андрей бочаров, медучреждения
Волгоградская область, Андрей Бочаров, Медучреждения

Бочаров: план развития разработают для больницы Волгоградской области

© Фото : Администрация Волгоградской области/TelegramРеставрация Волгоградской больницы № 1
Реставрация Волгоградской больницы № 1 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Администрация Волгоградской области/Telegram
Реставрация Волгоградской больницы № 1
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ВОЛГОГРАД, 11 окт – РИА Новости. Пятилетний план развития разработают для крупнейшего медицинского учреждения Волгоградской области – областной больницы №1, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
По информации администрации Волгоградской области, в областной больнице №1 в данный момент идет модернизация, уже отремонтированы помещения общей площадью свыше 12,5 тысячи квадратных метров. Отмечается, что сейчас главная задача – создание передового ЛОР-центра на базе медучреждения, где будут лечить и детей, и взрослых. Также тут проводят капитальный ремонт в нейрохирургическом корпусе.
"Больница изменилась — прогресс серьезный. Но требуется дальнейшее продолжение работы. В течение следующих пяти лет должны быть завершены все основные работы по развитию первой областной больницы с учетом сформулированных в ходе этой рабочей поездки предложений", - цитирует администрация в сообщении слова Бочарова во время посещения больницы.
Отмечается, что губернатор поставил перед профильными ведомствами задачу сформировать пятилетний план по развитию медучреждения до конца года, куда должны войти предложения и по созданию реабилитационного центра для жителей региона, в том числе для ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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Волгоградская областьАндрей БочаровМедучреждения
 
 
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