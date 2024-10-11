https://ria.ru/20241011/bocharov-1977575952.html

Бочаров: план развития разработают для больницы Волгоградской области

Бочаров: план развития разработают для больницы Волгоградской области - РИА Новости, 11.10.2024

Бочаров: план развития разработают для больницы Волгоградской области

Пятилетний план развития разработают для крупнейшего медицинского учреждения Волгоградской области – областной больницы №1, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T13:10

2024-10-11T13:10

2024-10-11T13:10

волгоградская область

андрей бочаров

медучреждения

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ВОЛГОГРАД, 11 окт – РИА Новости. Пятилетний план развития разработают для крупнейшего медицинского учреждения Волгоградской области – областной больницы №1, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По информации администрации Волгоградской области, в областной больнице №1 в данный момент идет модернизация, уже отремонтированы помещения общей площадью свыше 12,5 тысячи квадратных метров. Отмечается, что сейчас главная задача – создание передового ЛОР-центра на базе медучреждения, где будут лечить и детей, и взрослых. Также тут проводят капитальный ремонт в нейрохирургическом корпусе. "Больница изменилась — прогресс серьезный. Но требуется дальнейшее продолжение работы. В течение следующих пяти лет должны быть завершены все основные работы по развитию первой областной больницы с учетом сформулированных в ходе этой рабочей поездки предложений", - цитирует администрация в сообщении слова Бочарова во время посещения больницы. Отмечается, что губернатор поставил перед профильными ведомствами задачу сформировать пятилетний план по развитию медучреждения до конца года, куда должны войти предложения и по созданию реабилитационного центра для жителей региона, в том числе для ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции.

https://ria.ru/20241010/volgogradskaya-oblast-1977458246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей бочаров, медучреждения