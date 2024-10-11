https://ria.ru/20241011/bespilotniki-1977508645.html

В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА

В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА - РИА Новости, 11.10.2024

В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА

Два украинских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T06:54

2024-10-11T06:54

2024-10-11T06:54

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Два украинских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241011/bespilotniki-1977506620.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз