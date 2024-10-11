https://ria.ru/20241011/bespilotniki-1977506620.html

В Ростовской области нейтрализовали четыре украинских БПЛА

В Ростовской области нейтрализовали четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 11.10.2024

В Ростовской области нейтрализовали четыре украинских БПЛА

Средства РЭБ нейтрализовали четыре БПЛА севернее Каменска-Шахтинского в Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T05:45

2024-10-11T05:45

2024-10-11T05:45

ростовская область

василий голубев

каменск-шахтинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298580_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_67b20da510e25fdfa6bdcc08416ddc96.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Средства РЭБ нейтрализовали четыре БПЛА севернее Каменска-Шахтинского в Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев. "Этой ночью противником предпринята атака ударными БПЛА неустановленного типа по Ростовской области. В ходе отражении атаки средствами радиоэлектронной борьбы нейтрализовано четыре БПЛА севернее Каменска-Шахтинского", - написал он в своем Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

https://ria.ru/20241010/bespilotnik-1977394639.html

ростовская область

каменск-шахтинский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, василий голубев, каменск-шахтинский