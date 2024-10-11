https://ria.ru/20241011/bespilotniki-1977506620.html
В Ростовской области нейтрализовали четыре украинских БПЛА
В Ростовской области нейтрализовали четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 11.10.2024
В Ростовской области нейтрализовали четыре украинских БПЛА
Средства РЭБ нейтрализовали четыре БПЛА севернее Каменска-Шахтинского в Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T05:45
2024-10-11T05:45
2024-10-11T05:45
ростовская область
василий голубев
каменск-шахтинский
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Средства РЭБ нейтрализовали четыре БПЛА севернее Каменска-Шахтинского в Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев. "Этой ночью противником предпринята атака ударными БПЛА неустановленного типа по Ростовской области. В ходе отражении атаки средствами радиоэлектронной борьбы нейтрализовано четыре БПЛА севернее Каменска-Шахтинского", - написал он в своем Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.
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ростовская область
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ростовская область, василий голубев, каменск-шахтинский
Ростовская область, Василий Голубев, Каменск-Шахтинский
В Ростовской области нейтрализовали четыре украинских БПЛА
Губернатор Голубев: РЭБ нейтрализовала в Ростовской области четыре БПЛА ВСУ
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Средства РЭБ нейтрализовали четыре БПЛА севернее Каменска-Шахтинского в Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев.
"Этой ночью противником предпринята атака ударными БПЛА неустановленного типа по Ростовской области. В ходе отражении атаки средствами радиоэлектронной борьбы нейтрализовано четыре БПЛА севернее Каменска-Шахтинского", - написал он в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.