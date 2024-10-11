https://ria.ru/20241011/berdymukhamedov-1977518445.html

Путина наградят юбилейной медалью поэта-мыслителя Фраги

Путина наградят юбилейной медалью поэта-мыслителя Фраги - РИА Новости, 11.10.2024

Путина наградят юбилейной медалью поэта-мыслителя Фраги

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сообщил, что принял решение наградить президента РФ Владимира Путина юбилейной медалью поэта-мыслителя Махтумкули... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T09:14

2024-10-11T09:14

2024-10-11T09:41

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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сообщил, что принял решение наградить президента РФ Владимира Путина юбилейной медалью поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.Путин в пятницу выступил на международном форуме "Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития", который проходит в Ашхабаде. Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги."Уважаемый Владимир Владимирович, я принял решение наградить вас юбилейной медалью Махтумкули Фраги. Это станет ещё одним ярким символом крепкой дружбы между нашими народами и странами. Поздравляю вас", - обратился Бердымухамедов к российскому коллеге.Лидер Туркменистана отметил, что юбилей поэта широко и торжественно отмечается и в России. Значимым событием он назвал открытие бюста Махтумкули в Библиотеке иностранной литературы в Москве. Бердымухамедов поблагодарил президента России за поддержку и содействие в этой работе.

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Дарья Буймова

владимир путин, гурбангулы бердымухамедов, сердар бердымухамедов , россия, ашхабад, москва, общество