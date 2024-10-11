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Путина наградят юбилейной медалью поэта-мыслителя Фраги - РИА Новости, 11.10.2024
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09:14 11.10.2024 (обновлено: 09:41 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/berdymukhamedov-1977518445.html
Путина наградят юбилейной медалью поэта-мыслителя Фраги
Путина наградят юбилейной медалью поэта-мыслителя Фраги - РИА Новости, 11.10.2024
Путина наградят юбилейной медалью поэта-мыслителя Фраги
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сообщил, что принял решение наградить президента РФ Владимира Путина юбилейной медалью поэта-мыслителя Махтумкули... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:14
2024-10-11T09:41
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сообщил, что принял решение наградить президента РФ Владимира Путина юбилейной медалью поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.Путин в пятницу выступил на международном форуме "Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития", который проходит в Ашхабаде. Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги."Уважаемый Владимир Владимирович, я принял решение наградить вас юбилейной медалью Махтумкули Фраги. Это станет ещё одним ярким символом крепкой дружбы между нашими народами и странами. Поздравляю вас", - обратился Бердымухамедов к российскому коллеге.Лидер Туркменистана отметил, что юбилей поэта широко и торжественно отмечается и в России. Значимым событием он назвал открытие бюста Махтумкули в Библиотеке иностранной литературы в Москве. Бердымухамедов поблагодарил президента России за поддержку и содействие в этой работе.
https://ria.ru/20241011/putin-1977521179.html
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владимир путин, гурбангулы бердымухамедов, сердар бердымухамедов , россия, ашхабад, москва, общество
Владимир Путин, Гурбангулы Бердымухамедов, Сердар Бердымухамедов , Россия, Ашхабад, Москва, Общество
Путина наградят юбилейной медалью поэта-мыслителя Фраги

Бердымухамедов принял решение наградить Путина медалью поэта-мыслителя Фраги

© POOL | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Туркменистан
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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Визит президента Владимира Путина в Туркменистан
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сообщил, что принял решение наградить президента РФ Владимира Путина юбилейной медалью поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.
Путин в пятницу выступил на международном форуме "Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития", который проходит в Ашхабаде. Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Путин процитировал туркменского поэта-мыслителя Фраги
Вчера, 09:30
"Уважаемый Владимир Владимирович, я принял решение наградить вас юбилейной медалью Махтумкули Фраги. Это станет ещё одним ярким символом крепкой дружбы между нашими народами и странами. Поздравляю вас", - обратился Бердымухамедов к российскому коллеге.
Лидер Туркменистана отметил, что юбилей поэта широко и торжественно отмечается и в России. Значимым событием он назвал открытие бюста Махтумкули в Библиотеке иностранной литературы в Москве. Бердымухамедов поблагодарил президента России за поддержку и содействие в этой работе.
Прибытие Путина на международный форум в Туркменистане - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Путин пригласил участников форума в Ашхабаде на саммит БРИКС
Вчера, 09:05
 
Владимир ПутинГурбангулы БердымухамедовСердар БердымухамедовРоссияАшхабадМоскваОбщество
 
 
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