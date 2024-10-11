https://ria.ru/20241011/berbok-1977613334.html

Бербок сделала дерзкое заявление о Путине

Бербок сделала дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 11.10.2024

Бербок сделала дерзкое заявление о Путине

Президент России Владимир Путин не готов говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок, чьи слова передает Reuters. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:56

2024-10-11T14:56

2024-10-11T14:56

владимир путин

олаф шольц

анналена бербок

в мире

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украина

германия

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не готов говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок, чьи слова передает Reuters."Сегодня Путин даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону", — утверждает политик.Последний телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в декабре 2022 года. С тех пор официальные представители немецкого правительства и сам канцлер заявляли, что не исключают проведения разговора по телефону.В начале сентября 2024 года Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине.В июне Шольц сообщил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил тогда РИА Новости, что у Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером.

https://ria.ru/20241011/zelenskiy-1977553275.html

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украина

германия

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владимир путин, олаф шольц, анналена бербок, в мире, россия, украина, германия