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Бербок сделала дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 11.10.2024
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14:56 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/berbok-1977613334.html
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 11.10.2024
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине
Президент России Владимир Путин не готов говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок, чьи слова передает Reuters. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:56
2024-10-11T14:56
владимир путин
олаф шольц
анналена бербок
в мире
россия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не готов говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок, чьи слова передает Reuters."Сегодня Путин даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону", — утверждает политик.Последний телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в декабре 2022 года. С тех пор официальные представители немецкого правительства и сам канцлер заявляли, что не исключают проведения разговора по телефону.В начале сентября 2024 года Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине.В июне Шольц сообщил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил тогда РИА Новости, что у Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером.
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владимир путин, олаф шольц, анналена бербок, в мире, россия, украина, германия
Владимир Путин, Олаф Шольц, Анналена Бербок, В мире, Россия, Украина, Германия
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине

Глава МИД Германии Бербок: Путин не готов разговаривать с Шольцем

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве
Глава МИД Германии Анналена Бербок после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не готов говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок, чьи слова передает Reuters.
«
"Сегодня Путин даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону", — утверждает политик.
Последний телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в декабре 2022 года. С тех пор официальные представители немецкого правительства и сам канцлер заявляли, что не исключают проведения разговора по телефону.
В начале сентября 2024 года Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине.
В июне Шольц сообщил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил тогда РИА Новости, что у Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером.
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Владимир ПутинОлаф ШольцАнналена БербокВ миреРоссияУкраинаГермания
 
 
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