https://ria.ru/20241011/belorussiya-1977497356.html

В Белоруссии ввели временное лицензирование экспорта капусты, яблок и лука

В Белоруссии ввели временное лицензирование экспорта капусты, яблок и лука - РИА Новости, 11.10.2024

В Белоруссии ввели временное лицензирование экспорта капусты, яблок и лука

Правительство Белоруссии своим постановлением ввело на три месяца лицензирование вывоза белокочанной капусты, яблок и лука репчатого, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T00:51

2024-10-11T00:51

2024-10-11T01:41

белоруссия

экономика

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МИНСК, 11 окт - РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением ввело на три месяца лицензирование вывоза белокочанной капусты, яблок и лука репчатого, сообщила пресс-служба Совета министров республики в своем Telegram-канале. Как уточняется, соответствующее постановление подписал глава правительства Белоруссии.Вывозить данную сельхозпродукцию из республики можно будет только по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с региональными властями.Приниматься решения будут, учитывая соотношение наличия свободной продукции и потребительского спроса, уточнили в кабмине. Как отмечается, решение принято с целью стабилизации внутреннего рынка сельхозпродукции в межсезонье.Ограничения введены на три месяца.

https://ria.ru/20241008/luk-1601481573.html

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белоруссия, экономика