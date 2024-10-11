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В Белоруссии ввели временное лицензирование экспорта капусты, яблок и лука - РИА Новости, 11.10.2024
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00:51 11.10.2024 (обновлено: 01:41 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/belorussiya-1977497356.html
В Белоруссии ввели временное лицензирование экспорта капусты, яблок и лука
В Белоруссии ввели временное лицензирование экспорта капусты, яблок и лука - РИА Новости, 11.10.2024
В Белоруссии ввели временное лицензирование экспорта капусты, яблок и лука
Правительство Белоруссии своим постановлением ввело на три месяца лицензирование вывоза белокочанной капусты, яблок и лука репчатого, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T00:51
2024-10-11T01:41
белоруссия
экономика
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МИНСК, 11 окт - РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением ввело на три месяца лицензирование вывоза белокочанной капусты, яблок и лука репчатого, сообщила пресс-служба Совета министров республики в своем Telegram-канале. Как уточняется, соответствующее постановление подписал глава правительства Белоруссии.Вывозить данную сельхозпродукцию из республики можно будет только по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с региональными властями.Приниматься решения будут, учитывая соотношение наличия свободной продукции и потребительского спроса, уточнили в кабмине. Как отмечается, решение принято с целью стабилизации внутреннего рынка сельхозпродукции в межсезонье.Ограничения введены на три месяца.
https://ria.ru/20241008/luk-1601481573.html
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белоруссия, экономика
Белоруссия, Экономика
В Белоруссии ввели временное лицензирование экспорта капусты, яблок и лука

Власти Белоруссии ввели временное лицензирование экспорта капусты, яблок и лука

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкВыращивание капусты
Выращивание капусты - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Выращивание капусты. Архивное фото
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МИНСК, 11 окт - РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением ввело на три месяца лицензирование вывоза белокочанной капусты, яблок и лука репчатого, сообщила пресс-служба Совета министров республики в своем Telegram-канале.
Как уточняется, соответствующее постановление подписал глава правительства Белоруссии.
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Вывозить данную сельхозпродукцию из республики можно будет только по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с региональными властями.
Приниматься решения будут, учитывая соотношение наличия свободной продукции и потребительского спроса, уточнили в кабмине. Как отмечается, решение принято с целью стабилизации внутреннего рынка сельхозпродукции в межсезонье.
Ограничения введены на три месяца.
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